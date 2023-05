Inter-Milan 1-0 (tot. 3-0): i Nerazzurri vincono ancora, è finale

L'Inter batte ancora il Milan e torna in finale di UEFA Champions League a tredici anni dall'ultima volta. A San Siro il derby finisce 1-0 grazie al guizzo di Lautaro Martínez nella ripresa e la squadra di Simone Inzaghi si qualifica con due vittorie contro i Rossoneri - battuti 2-0 anche nella semifinale d'andata - e senza subire reti: per i Nerazzurri è la sesta finale della storia, a Istanbul sfideranno la vincente di Manchester City - Real Madrid.

Momenti chiave 11': Onana blocca il tentativo da posizione favorevole di Brahim Díaz.

38': Grande accelerazione di Rafael Leão sulla sinistra, ma la sua conclusione in area termina larga.

39': Super salvataggio di Maignan sul colpo di testa di Džeko.

41': Lautaro Martínez ci prova dal limite dell'area ma spedisce alto.

74': Lautaro Martínez sblocca il risultato con un sinistro sotto misura che sorprende Maignan.

La partita in breve: il Toro riporta l'Inter nella storia

I Rossoneri di Stefano Pioli, costretti a recuperare due gol e che per questo derby ritrovano la stella Rafael Leão, ci provano in apertura con Théo Hernandez, ma il sinistro dell'ex Real Madrid termina alto con André Onana sorpreso. L'ex portiere dell'Ajax, invece, è reattivo all'11' sul piatto destro di Brahim Díaz, pescato alla grande da Sandro Tonali: un'ottima occasione che i Rossoneri non riescono a sfruttare. Ha uno spunto dei suoi anche Leão, che sulla sinistra va via a Matteo Darmian ma entrato in area calcia fuori in diagonale.

I Nerazzurri, comunque, non stanno a guardare e a pochi minuti dall'intervallo Mike Maignan è formidabile sul colpo di testa di Edin Džeko, pescato dalla punizione dell'ex Hakan Çalhanoğlu. Ci prova anche il capitano, Lautaro Martínez, che di sinistro non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Prima dell'intervallo Inzaghi perde per infortunio Henrikh Mkhitaryan: al posto dell'ex giocatore della Roma, a segno sei giorni fa, entra il croato Marcelo Brozović.

Nella ripresa le emozioni sono con il contagocce e Pioli è costretto a sostituire il difensore tedesco Malick Thiaw, anche lui vittima di problemi fisici: al suo posto entra il difensore francese Pierre Kalulu. Dall'altra parte Inzaghi richiama Džeko e Federico Dimarco, inserendo Romelu Lukaku e Robin Gosens.

Il derby si sblocca a poco più di un quarto d'ora dalla fine. Lukaku, in area del Milan, protegge il pallone e lo scarica su Lautaro Martínez, il "Toro" se lo porta sul sinistro e sorprende Maignan sul primo palo. E' il suo 99esimo gol con la maglia dell'Inter.



Per il capitano e per il popolo Nerazzurro è festa grande, si torna in finale di UEFA Champions League dopo il trionfo del Santiago Bernabéu contro il Bayern Monaco nel 2010, l'anno del Triplete. E arriva la rivincita contro il Milan - che non riesce a tornare in finale dopo 16 anni - dopo la semifinale del 2003. Tra i Nerazzurri e la coppa, nella notte di Istanbul, il Manchester City o il Real Madrid.

Il capitano dell'Inter firma l'ottavo gol nella stracittadina AFP via Getty Images

Inter-Milan 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Lautaro Martínez (Inter)



"Ha segnato il gol, ovviamente, ma ha sempre tenuto in apprensione i difensori e ha lavorato molto duramente in fase difensiva. Un capitano vero".

Commissione Osservatore Tecnici UEFA

Glenn Hoddle, BT Sport "L'Inter ha qualità, su questo non ci sono dubbi. Chiunque giocherà contro i Nerazzurri sarà òa favorita e avrà predominio nel possesso palla, ma c'è qualità in questa squadra. I cinque dietro sanno come difendere".

Reazioni



Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter: "Inizialmente per noi era un sogno arrivare in finale, poi però ci abbiamo creduto e fare una semifinale del genere oltretutto in un derby è veramente importante, devo fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo giocato 4 derby da Gennaio, li abbiamo vinti tutti e 4 grazie ai ragazzi che sono stati bravissimi ed è giusto che si godano una vittoria del genere".



Stefano Pioli, allenatore del Milan: "La delusione è grande, certamente avevamo fatto un grandissimo percorso per arrivare in semifinale sicuramente era un gran risultato, però volevamo arrivare in finale. La delusione c’è perché è un derby e perché purtroppo abbiamo condizionato la semifinale con i primi 15 minuti dell’andata, mentre poi siamo stati sempre all’altezza contro una grande squadra".

La gioia dei giocatori Nerazzurri al fischio finale AFP via Getty Images

Statistiche chiave

L'Inter non è mai andata in svantaggio nella fase a eliminazione diretta della competizione.

Martínez ha realizzato l'ottavo gol contro i Rossoneri: è la squadra contro cui ha segnato di più da quando gioca con i Nerazzurri.

L'attaccante dell'Inter diventa il secondo argentino a segnare per il club nelle semifinali della competizione dopo Diego Milito nella stagione 2009/10.

La squadra di Simone Inzaghi ha chiuso per otto volte con la porta inviolata in questa edizione del torneo, un record nella competizione.

Il Milan non è riuscito a segnare nelle ultime quattro stracittadine: è la prima volta che succede ai Rossoneri nel derby.

Formazioni

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (Gagliardini 84'), Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan (Brozović 44'), Dimarco (Gosens 66'); Martínez (Correa 84'), Džeko (Lukaku 66'). All. Inzaghi

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw (Kalulu 64'), Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Junior Messias (Saelemaekers 76'), Brahim Díaz (Origi 76'), Rafael Leão; Giroud. All. Pioli