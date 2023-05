Inter - Milan, anteprima semifinale di ritorno di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Inter e Milan si affrontano martedì 16 maggio nella semifinale di ritorno di UEFA Champions League.

Inter - Milan in breve Quando: martedì 16 maggio (21:00 CET)

Dove: Stadio San Siro, Milano

Cosa: semifinale di ritorno di Champions League

Situazione attuale: andata 2-0

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta



Dove guardare Inter - Milan in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Grazie a una partenza bruciante all'andata, l'Inter è in pole position per raggiungere la prima finale di UEFA Champions League dopo 13 anni, anche se poteva vincere con più gol di scarto dopo il palo di Hakan Çalhanoğlu e le parate di Mike Maignan su Henrikh Mkhitaryan e Edin Džeko prima e dopo l'intervallo. Tuttavia, avendo superato il turno 18 volte su 19 quando ha vinto "in trasferta" all'andata nelle competizioni UEFA, l'Inter può dirsi ottimista.

La squadra di Stefano Pioli spera di migliorare come nel secondo tempo di mercoledì, quando ha colpito un palo con Sandro Tonali. Rafael Leão ha firmato una doppietta nell'ultimo trionfo del Milan contro i cugini (vittoria per 3-2 a settembre) e il suo probabile ritorno da un problema agli adduttori potrebbe rivelarsi fondamentale.

Highlights: Milan 0-2 Inter

Formazioni semifinale di andata*

Inter: Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Theo Hernández; Tonali, Krunić, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Giroud



Milan: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Džeko

*Probabili formazioni a seguire

Statistiche

Inter

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVVVV

Situazione attuale: 4ª in Serie A, finale di Coppa Italia

Milan

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVPPVP

Situazione attuale: 5° in Serie A

Il parere degli esperti

Paolo Menicucci, reporter Inter

Il secondo tempo è stato più equilibrato del primo, ma i nerazzurri hanno meritato ampiamente il 2-0. L'Inter ha vinto quasi tutti i duelli e si candida a tornare in finale di UEFA Champions League per la prima volta dal 2010, quando ha vinto la sua terza Coppa dei Campioni. Mancano ancora 90 minuti per approdare a Istanbul, ma gli uomini di Simone Inzaghi sembrano aver raggiunto il picco della forma nella parte più importante della stagione.

Vieri Capretta, reporter Milan

Non è finita. Il Milan è rimasto sorpreso dalla partenza aggressiva dell'Inter e ha esposto il fianco. L'Inter ha battuto tatticamente e fisicamente i padroni di casa per gran parte dei 90 minuti, con i rossoneri incapaci di giocare al meglio. A volte, però, hanno fatto vedere di cosa sono capaci; in più, conoscono bene i loro avversari e hanno tutto il tempo per rimontare.

Guarda gli highlights di Milan - Inter del 2003

Le parole degli allenatori

Simone Inzaghi, allenatore Inter: "Potevamo segnare più di due gol, ma è stata una grande partita. Siamo in vantaggio e ora ci sarà il ritorno davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo fare ancora uno sforzo enorme prima di iniziare a sognare".

Stefano Pioli, allenatore Milan: "L'Inter è stata superiore e la partita si è complicata sia tatticamente che mentalmente. Siamo delusi, ma vogliamo cambiare questo risultato. Dobbiamo alzare l'asticella e giocare di più come nel secondo tempo".