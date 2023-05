Ritorno semifinali UEFA Champions League: gli spunti più interessanti

Le semifinali di UEFA Champions League sono al giro di boa e le quattro squadre ancora in corsa riescono a vedere in lontananza la sagoma dello stadio di Istanbul che il 10 giugno ospiterà la finale.

Ritorno semifinali

16 maggio

Inter - Milan (andata: 2-0)

17 maggioMan City - Real Madrid (andata: 1-1)

Calcio d'inizio ore 21:00 CET.

Guida alle partite

Il possibile rientro di Leão ridà speranza ai rossoneri

Il Milan, senza l'apporto di Rafael Leão in attacco per un infortunio, ha fatto solo due tiri in porta all'andata. Tuttavia in vista del ritorno, le speranze sono di rivedere il 23enne in campo per giocarsi al meglio delle proprie possibilità la qualificazione in finale. L'attaccante portoghese, che per ironia della sorte compie 24 anni il giorno della finale di questa stagione, a settembre è stato il trascinatore dei rossoneri nella vittoria per 3-2 contro l'Inter in campionato segnando due gol e fornendo un assist per Olivier Giroud. Il compagno di squadra Fikayo Tomori ha detto dopo la sconfitta di mercoledì che "se giochiamo come sappiamo, possiamo dare loro del filo da torcere", e il ritorno di Leão potrebbe aiutarli in questo.

Acerbi teme il ritorno dei Rossoneri

Il difensore Francesco Acerbi vuole restare coi piedi per terra dopo il grande inizio dei nerazzurri che mercoledì nel giro di 11 minuti hanno segnato due gol colpendo anche un palo con Hakan Çalhanoğlu. Pur facendo parte di una difesa che ha mantenuto sette volte la porta inviolata in questa Champions League - un dato senza precedenti per l'Inter in questa competizione - e di una squadra che ha battuto i rossoneri negli ultimi tre Derby della Madonnina, Acerbi non vuole correre il rischio di essere sorpreso in modo simile nelle fasi iniziali del ritorno: "Abbiamo fatto un piccolo passo avanti, niente di più. Loro possono fare a noi quello che noi abbiamo fatto a loro all'andata".

Il ritorno di Éder Militão

La squalifica di Éder Militão è stata un duro colpo per il Real Madrid all'andata. La velocità, esperienza e bravura nel gioco aereo del difensore, potrebbero consentire al Real di adottare un approccio più intraprendente e di giocare con una difesa più alta nel ritorno. Il nazionale brasiliano è stato quasi sempre in campo quando la sua squadra ha vinto la Champions League della scorsa stagione, e adesso potrebbe ritrovare una maglia da titolare in difesa davanti a un portiere che vuole che la sua squadra pensi al ritorno come a una finale. "Spero che riusciremo a mettercelo in testa", ha dichiarato Thibaut Courtois. "Anche se saremo in trasferta, siamo abbastanza bravi nelle finali, quindi spero che riusciremo a visualizzarla così".

Il ritorno contro il Real e i brutti ricordi del City

Un pareggio a Madrid sarebbe potuto essere un buon risultato per il City, tuttavia la squadra di Pep Guardiola purtroppo sa bene per esperienza diretta che il Madrid dà il meglio di sé nelle partite di ritorno della competizione. Nella semifinale della passata stagione, infatti, a pochi secondi dal termine il City era in vantaggio per 5-3. Tra il 90' e il 91' però il Real ha fatto una clamorosa rimonta portando la sfida ai supplementari dove ha vinto grazie a un rigore di Benzema. "Ho già un'idea di cosa fare", ha detto Guardiola, che ha sottolineato come Toni Kroos abbia costretto il City a difendere "molto più di quanto volessimo". Anche se la sua tattica potrebbe portare a un maggior numero di gol, Guardiola sa che i suoi giocatori non possono dare nulla per scontato contro il Real.