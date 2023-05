Milan-Inter 0-2: Džeko e Mkhitaryan lanciano i Nerazzurri

L'Inter vince alla grande il derby con il Milan e diventa la super favorita per la qualificazione alla finale di UEFA Champions League di Istanbul. Nel derby di San Siro, nella semifinale d'andata [riedizione della sfida del 2003], i Nerazzurri si impongono 2-0 grazie a una partenza super: sono i gol nei primi undici minuti di Edin Džeko ed Henrikh Mkhitaryan e regalare a Simone Inzaghi e ai tifosi una notte da favola.

Momenti chiave 8': Džeko sblocca la partita sugli sviluppi di un angolo battuto da Çalhanoğlu

11': Mkhitaryan raddoppia su assist di Dimarco, grazie a una finta di Lautaro Martínez

16': L'ex Çalhanoğlu colpisce il palo con un gran destro da fuori area

63': Anche Tonali, smarcato da Giroud, centra un legno

La partita in breve: la partenza sprint dei Nerazzurri decide il derby



L'avvio dell'Inter è quasi rabbioso e annichilisce il Milan, come previsto orfano dell'infortunato Rafael Leão. Sull'angolo di Hakan Çalhanoğlu, un ex, Džeko tiene di fisico la posizione sulla pressione di Davide Calabria e con uno splendido sinistro al volo non dà scampo a Mike Maignan: sono trascorsi appena 8 minuti, per il bosniaco ex Manchester City e Roma è il quarto gol nella competizione, il suo 400esimo in carriera.



Trascorrono appena tre minuti e arriva il raddoppio. Federico Dimarco affonda sulla sinistra e scarica il pallone al centro verso Lautaro Martínez, la finta del "Toro" propizia l'inserimento di Henrikh Mkhitaryan che dentro l'area supera ancora il portiere Rossonero.

La squadra di Pioli è incapace di reagire, Çalhanoğlu colpisce un palo clamoroso e come se non bastasse Ismaël Bennacer è costretto a uscire per infortunio: al posto del centrocampista algerino, entra Junior Messias. Džeko e Lautaro Martínez, scatenati, mettono ancora i brividi alla difesa avversaria, in mezzo alle loro conclusioni c'è un rigore prima assegnato e poi revocato - dopo il controllo VAR - per un contatto tra Simon Kjær e lo stesso attaccante argentino campione del mondo.

Si va all'intervallo con la squadra di Inzaghi sugli scudi, mentre la ripresa è un po' più aperta, complice la voglia del Milan di riaprire il derby. Brahim Díaz e soprattutto Junior Messias difettano nella mira, mentre dalla parte opposta Maignan deve superarsi su Džeko, liberato da una travolgente azione di Alessandro Bastoni.

La migliore occasione i Rossoneri la creano con Sandro Tonali, smarcato da Olivier Giroud, ma il destro del centrocampista azzurro centra il palo alla destra di André Onana, battuto. Nella parte conclusiva del derby ci sono attacchi da una parte e dall'altra, ma il risultato finale non cambia: per l'Inter è una grande notte, il Milan è già proiettato alla sfida di ritorno tra sei giorni.

Henrikh Mkhitaryan firma il raddoppio dell'Inter Getty Images

Milan-

PlayStation® Player of the Match: Henrikh Mkhitaryan (Inter)

"Mkhitaryan non soltanto ha segnato, ma è stato implacabile a centrocampo. Ha ruotato in mdo superbo con Çalhanoğlu in fase di difesa e pressione. I suoi passaggi sono stati precisi e ha letto il gioco in modo eccellente".

Commissione Osservatori tecnici UEFA

Theo Hernandez ci prova invano su punizione: i Rossoneri si sono dovuti inchinare ai Nerazzurri Getty Images

Peter Crouch, BT Sport "La cosa migliore per il Milan è che è finita soltanto 2-0. I Rossoneri sono stati solidi a livello difensivo tutta la stagione, ma non lo sono stati questa sera. Congratulazioni all'Inter, ha giocato veramente bene".

Reazioni

A seguire

Statistiche

Edin Džeko a 37 anni e 54 giorni è diventato il secondo giocatore più anziano a segnare in una semifinale di UEFA Champions League, alle spalle di Ryan Giggs (37 anni e 148 giorni contro lo Schalke 04 nell'aprile 2011).

L'Inter si è qualificato in 18 delle 19 doppie sfide nelle competizioni UEFA in cui ha vinto l'andata in trasferta, cinque volte su sei quando si è imposta con il risultato 2-0.

Il Milan aveva vinto le tre precedenti gare casalinghe di UEFA Champions League senza subire gol.

L'Inter ha perso soltanto una delle ultime 10 partite di UEFA Champions League giocate (6 vittorie e 3 pareggi nelle altre).

Anche Lautaro Martínez ha giocato una grande partita con la fascia al braccio AFP via Getty Images

A seguire

Formazioni

Milan: Maignan; Calabria (Kalulu 82'), Kjær (Thiaw 59'), Tomori, Théo Hernandez; Tonali, Krunić; Brahim Díaz (Pobega 82'), Bennacer (Junior Messias 18'), Saelemaekers (Origi 59'); Giroud. All. Pioli

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan (Brozović 62'), Çalhanoğlu (Gagliardini 78'), Barella, Dimarco (De Vrij 70'); Džeko (Lukaku 70'), Lautaro Martínez (Correa 78'). All. Inzaghi