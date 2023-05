Manchester City - Real Madrid, anteprima semifinale di ritorno di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Manchester City e Real Madrid si affrontano mercoledì 17 maggio nella semifinale di ritorno di UEFA Champions League.

Man City - Real Madrid in breve Quando: mercoledì 17 maggio (21:00 CET)

Dove: City of Manchester Stadium, Manchester

Cosa: semifinale di ritorno di Champions League 

Situazione attuale: andata 1-1

Dove guardare Man City - Real Madrid in TV

Cosa devi sapere?

Vantaggio City, forse. L'andata è stata più emozionante della semifinale della scorsa stagione, quando il Real Madrid ha messo in scena una straordinaria rimonta al ritorno al Santiago Bernabéu e ha battuto l'undici di Pep Guardiola con un 6-5 complessivo. Stavolta, però, la gara di ritorno si gioca al City of Manchester Stadium, dove i padroni di casa sono imbattuti da 14 partite con un totale gol di 49-7.

Al contrario, il Real Madrid ha passato il turno solo due volte su nove quando non ha vinto in casa all'andata in una sfida a eliminazione diretta di Champions League. Purtroppo per il City, queste due qualificazioni sono arrivate proprio a Manchester, contro lo United nel 2000 e nel 2013. Karim Benzema è rimasto in panchina nel 2013, mentre è stato poco incisivo a Madrid: lui ed Erling Haaland, altro giocatore poco minaccioso, potrebbero scatenarsi al ritorno.

Highlights: Real Madrid - Man City 1-1

Formazioni andata*

Man City: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Modrić, Kroos; Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior

Real Madrid: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Akanji; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Bernardo Silva, Haaland, Grealish

*Probabili formazioni a seguire

Statistiche

Man City

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PVVVVV

Situazione attuale: 1° in Premier League, finale di FA Cup

Real Madrid

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PVSVSV

Situazione attuale: 3° in Liga, vincitore Copa del Rey

Guarda gli highlights della semifinale tra Real Madrid e Man City del 2022

Le parole degli allenatori

Pep Guardiola, allenatore Man City: "Ora è come uno spareggio. Possiamo difendere meglio in alcune zone e magari attaccare in modo un po' diverso. Alaba e Rüdiger erano molto vicini a Erling, quindi c'erano pochissimi spazi. Forse possiamo aggiustare un paio di cose".

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "Abbiamo controllato bene [all'andata]. Quando il City faceva molto possesso abbiamo gestito in difesa, poi quando abbiamo iniziato a giocare li abbiamo messi in difficoltà".