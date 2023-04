Real Madrid - Man City, anteprima semifinale di andata di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Real Madrid e Man City si affrontano martedì 9 maggio nella semifinale di andata di UEFA Champions League.

Real Madrid - Man City in breve Quando: martedì 9 maggio (21:00 CET)

Dove: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Cosa: semifinale di andata di UEFA Champions League

Dove guardare Real Madrid - Man City in TV

Cosa devi sapere?

Real Madrid e Man City si sono affrontate per la prima volta a livello ufficiale a settembre 2012 e ora la sfida tra le due squadre sembra un appuntamento fisso. Pur avendo un bilancio speculare nelle otto partite precedenti (V3 P2 S3), i 14 volte campioni d'Europa hanno avuto la tendenza a vincere in questa fase della competizione. Hanno eliminato il City di Manuel Pellegrini in semifinale nel 2015/16 (tot: 1-0), poi la squadra di Pep Guardiola nella stessa fase della scorsa stagione (tot: 6-5) ai tempi supplementari dopo un'eccezionale gara di ritorno al Santiago Bernabéu.

Highlights semifinale 2022: Real Madrid - Man City

Il City non vince un trofeo UEFA dalla Coppa delle Coppe del 1970, ma ha raggiunto la finale di UEFA Champions League nel 2021 e ha perso 1-0 contro il Chelsea a Oporto. Con Guardiola ha vinto quattro campionati, ma mai la coppa più ambita d'Europa. Con Erling Haaland, però, potrebbe avere un'arma a cui nemmeno il Real Madrid può resistere. Negli unici precedenti contro i club spagnoli, il norvegese ha segnato due gol in tre gare contro il Siviglia: due con il Dortmund e uno con il City alla prima giornata di questa stagione.

Probabili formazioni*

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga; Modrić, Kroos, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior



Man City: Ederson; Akanji, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland



*Formazioni al ritorno dei quarti di finale; probabili formazioni a seguire

Tutti i gol del Man City in questa Champions League

Statistiche

Real Madrid

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVVVS

Situazione attuale: 2° in Liga, finale di Coppa del Re

Man City

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVPVVV

Situazione attuale: 2° in Premier League, finale di FA Cup

Il parere degli esperti

Graham Hunter, reporter Real Madrid

Matthew Howarth, reporter Man City

Tutti i gol del Real Madrid finora

Le parole degli allenatori

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "Abbiamo raggiunto un buon livello [ai quarti di finale contro il Chelsea] e siamo stati particolarmente solidi in difesa. È un risultato meritato e siamo tutti molto contenti".

Rodrygo, attaccante Real Madrid: "Non so ancora spiegare perché la Champions League ci fa reagire e giocare al meglio, ma devo dire che è molto speciale".

Pep Guardiola, allenatore Man City: "Tre anni di fila [siamo] in semifinale di Champions League... Non si tratta di vincere, ma di provarci. Se ci provi molte volte, magari alla fine ne vinci una".