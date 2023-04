Ranking UEFA per club: l'aggiornamento prima delle semifinali

In vista delle semifinali di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League 2022/23, ecco l’ultimo aggiornamento del ranking coefficienti per club, sia generale che annuale.

Per la stagione in corso, Napoli, Inter e Milan sono in top 10, mentre nella classifica generale la Juventus è all'ottavo posto, la Roma al decimo e l'Inter all'undicesimo.

Di seguito la top 10 del ranking UEFA per club e la posizione di tutte le squadre italiane.

Highlights: Inter - Benfica 3-3

Coefficienti UEFA per club

1) Manchester City - 139.000 punti

2) Bayern - 136.000

3) Chelsea - 126.000

4) Liverpool - 123.000

5) Real Madrid - 120.000

6) Paris - 112.000

7) Manchester United - 104.000

8) Juventus - 100.000

9) Barcelona - 98.000

10) Roma - 92.000

11) Inter - 91.000

19) Napoli - 81.000

28) Atalanta - 55.500

36) Milan - 50.000

42) Lazio - 42.000

92) Fiorentina - 17.000

106) Torino - 2.500

Ranking UEFA per club: l'elenco completo

Coefficienti UEFA per club - Stagione in corso 2022/23

1) Real Madrid - 28.000

2) Bayern - 27.000

3) Manchester City - 27.000

4) Napoli - 25.000

5) Benfica - 25.000

6) Inter - 24.000

7) Milan - 24.000

8) West Ham - 22.000

9) Chelsea 21.000

21) Fiorentina - 17.000

23) Roma - 17.000

28) Juventus - 16.000

67) Lazio - 6.00

Ranking UEFA per club, stagione in corso 2022/23: l'elenco completo