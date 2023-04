Semifinali di UEFA Champions League: cosa guardare

Siamo arrivati a due appetitose semifinali di UEFA Champions League, che mettono in palio un posto per la finale di Istanbul del 10 giugno.

In collaborazione con Turkish Airlines, selezioniamo gli spunti più interessanti per le semifinali di andata del 9 e 10 maggio.

Real Madrid a testa bassa

Tutti i gol segnati dal Real Madrid finora

Quando si parla del Real Madrid in Champions League, le statistiche si commentano da sole. I blancos sono alla decima semifinale nelle ultime 12 stagioni e puntano al sesto titolo dal 2014 (quindicesima Coppa dei Campioni in totale). Per fare un confronto, nessun'altra squadra ha trionfato più di sette volte [Milan].

La facilità con cui la squadra di Carlo Ancelotti ha eliminato un'avversaria di qualità come il Chelsea (4-0 complessivo ai quarti di finale) ha dimostrato la convinzione e la fiducia della formazione spagnola nella competizione. Il Man City sarà senza dubbio la prova più difficile che ci sia, ma chi oserebbe dare per spacciato il Real Madrid?

Haaland a caccia del record

Erling Haaland: tutti i gol in Champions League 2022/23

Stiamo finendo i superlativi per Erling Haaland. L'attaccante norvegese ha di nuovo preso d'assalto la Champions League, segnando una doppietta nei due quarti di finale contro il Bayern. In questo modo è arrivato a 12 gol stagionali, con la possibilità di battere un record di lunga data.

Le 17 reti segnate da Cristiano Ronaldo con il Real Madrid nella stagione 2013/14 non sono mai state superate. Se però il City dovesse riuscisse ad approdare in finale, Haaland avrebbe tre partite per segnare almeno sei gol e passare alla storia. Non sarà facile, certo, ma se c'è qualcuno che può riuscirci è proprio Haaland, che è già diventato il giocatore più veloce a raggiungere 35 gol in Champions League in appena 27 partite.

Derby all'orizzonte

Guarda gli highlights di Milan-Inter 2003

A quasi 20 anni esatti dall'ultimo derby in semifinale di Champions League, Milan e Inter sono pronte a scontrarsi ancora una volta in quella che sarà sicuramente una sfida affascinante. Con i rossoneri attualmente quinti e i nerazzurri sesti in Serie A, fare pronostici è molto difficile.

Sicuramente il tecnico Simone Inzaghi conosce bene gli avversari: "Sappiamo cosa rappresenta questo derby per tutti e lo giocheremo nel migliore dei modi". Chiunque ne esca vincitore, sarà un'occasione indimenticabile.

Sfida a distanza tra Leão e Martínez

La volata solitaria di Rafael Leão

Visto che le squadre italiane sono più note per la loro difesa, qualche magia di Rafael Leão e Lautaro Martínez in attacco potrebbe fare la differenza.

Leão è stato ancora una volta protagonista contro il Milan al ritorno dei quarti di finale contro il Napoli. L'emozionante cavalcata dell'ala portoghese, che ha permesso a Olivier Giroud di segnare il primo gol della partita, è valsa il quarto assist in dieci partite di Champions League in questa stagione.

Martínez, nel frattempo, è stato altrettanto importante nel 3-3 tra Inter e Benfica al ritorno. Con un gol segnato e uno propiziato, l'argentino sembra raggiungere la forma ottimale proprio nella fase cruciale della stagione.