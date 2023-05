Semifinali di UEFA Champions League: cosa guardare mercoledì

Siamo arrivati a un'altra appetitosa semifinale di UEFA Champions League, che mette in palio un posto per la finale di Istanbul del 10 giugno.

In collaborazione con Turkish Airlines, selezioniamo gli spunti più interessanti per la seconda semifinale di andata del 10 maggio.

Derby all'orizzonte

A quasi 20 anni esatti dall'ultimo derby in semifinale di Champions League, Milan e Inter sono pronte a scontrarsi ancora una volta in quella che sarà sicuramente una sfida affascinante. Con i rossoneri attualmente quinti e i nerazzurri sesti in Serie A, fare pronostici è molto difficile.

Sicuramente il tecnico Simone Inzaghi conosce bene gli avversari: "Sappiamo cosa rappresenta questo derby per tutti e lo giocheremo nel migliore dei modi". Chiunque ne esca vincitore, sarà un'occasione indimenticabile.

Sfida a distanza tra Leão e Martínez

Visto che le squadre italiane sono più note per la loro difesa, qualche magia di Rafael Leão e Lautaro Martínez in attacco potrebbe fare la differenza.

Leão è stato ancora una volta protagonista contro il Milan al ritorno dei quarti di finale contro il Napoli e adesso è a quota quarto assist in dieci partite di Champions League in questa stagione. Tuttavia l'asso portoghese è in forte dubbio per mercoledì per un infortunio alla coscia.

Martínez, nel frattempo, è stato altrettanto importante nel 3-3 tra Inter e Benfica al ritorno. Con un gol segnato e uno propiziato, l'argentino sembra raggiungere la forma ottimale proprio nella fase cruciale della stagione.

Se Leão sarà disponibile, solo al termine di questa sentita doppia sfida si potrà dire chi avrà fatto meglio.

