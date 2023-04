Bayern-Man City 1-1 (1-4): ancora Haaland, inglesi avanti

Il Manchester City festeggia la sua terza semifinale consecutiva in UEFA Champions League. In casa del Bayern Monaco i campioni d'Inghilterra pareggiano 1-1 e si qualificano grazie al largo successo dell'andata: nella squadra dell'ex Pep Guardiola fa tutto Erling Haaland, che prima sbaglia un rigore e poi firma il 48esimo gol della sua incredibile stagione. Il pareggio, sempre dal dischetto, è opera di Joshua Kimmich.

I momenti chiave 37': Haaland calcia un rigore sopra la traversa

57': Haaland finalizza alla perfezione una ripartenza della squadra di Guardiola

83': Kimmich su rigore realizza il pareggio dei bavaresi

La partita in breve: Haaland trascina ancora i Citizens

Tra i Citizens e la finale, raggiunta nel 2021, ci sarà dunque ancora una volta il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che eliminò la squadra di Guardiola la scorsa stagione.

Malgrado il cospicuo vantaggio [3-0] costruito otto giorni fa, il City si affaccia dalle parti di Yann Sommer dopo un quarto d'ora: il portiere svizzero, acquistato per sostituire l'infortunato Manuel Neuer, è bravo a neutralizzare un cross insidioso di Kevin de Bruyne. La reazione del Bayern è affidata alla punizione dell'ex Leroy Sané, ma Ederson è bravo e ci arriva.

Qualche minuto prima dell'intervallo i campioni d'Inghilterra hanno una grande chance per passare in vantaggio. Su un destro a giro di İlkay Gündoğan, il francese Dayot Upamecano devia il pallone con il gomito e l'arbitro assegna il rigore: dal dischetto si presenta lo specialista Haaland, che però calcia alto. E' il suo primo errore dagli 11 metri con la maglia dei Citizens.

Prima del riposo c'è ancora lavoro per Ederson, che si oppone alla botta mancina di Kingsley Coman - francese ex Juventus e PSG - liberato dal tacco dell'ispirato Sané. Anche nella ripresa la partita è spettacolare e piena di occasioni. Jack Grealish smarca alla grande Haaland, che si presenta davanti a Sommer ma si fa "ipnotizzare" dal portiere svizzero. Poi è di nuovo Coman a esaltare i riflessi di Ederson, che salva la squadra di Guardiola.



Erling Haaland si dispera dopo aver calciato alto un rigore nel primo tempo Getty Images

Al 57' il Manchester City sblocca il risultato e spegne definitivamente ogni velleità di rimonta dei ragazzi di Tuchel. Su un'azione di ripartenza, De Bruyne smarca Haaland che questa volta non lascia scampo al portiere del Bayern: per il norvegese ex Borussia Dortmund è il gol numero 48 in stagione, il dodicesimo in UEFA Champions League.

Ederson neutralizza anche la conclusione di Eric Maxim Choupo-Moting, poi al 75' il giovane francese Mathys Tel - classe 2005 entrato al posto proprio di Choupo-Moting - trova il gol del pareggio che però viene annullato per fuorigioco del suo connazionale Coman. Pareggio che il Bayern di Tuchel [espulso nelle fase finali] trova comunque a 7 minuti dalla fine con un rigore trasformato da Kimmich, concesso per fallo di mano di Manuel Akanji dopo una review del VAR.

All'Allianz Arena finisce 1-1, ma a fare festa è il Manchester City.

Bayern-

PlayStation® Player of the Match: Kevin de Bruyne (Manchester City)

Kevin de Bruyne con il trofeo Player of the Match Getty Images

"Uno spettacolo straordinario. La sua visione e consapevolezza è di altissimo livello. Detta lui il gioco per il Manchester City. Una gioia da guardare".

Commissione Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Bayern: Sommer; Pavard (Stanišić 77'), De Ligt, Upamecano, João Cancelo (Davies 63'); Kimmich, Goretzka; Sané (Mané 63'), Musiala (Müller 72'), Coman; Choupo-Moting (Tel 71') All. Tuchel

Man City: Ederson; Akanji, Rúben Dias, Aké (Laporte 66'); Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne (Walker 88'), Gündoğan, Grealish; Haaland (Álvarez 84') All. Guardiola