Inter - Benfica 3-3 (tot: 5-3): derby in semifinale

E alla fine sarà davvero derby in semifinale. Nicolò Barella, Lautaro Martínez e Joaquín Correa archiviano la pratica Benfica rendendo inutili i gol di Fredrik Aursnes e Antonio Silva e alla fine di Musa. L'Inter stacca così il biglietto per la doppia sfida contro il Milan con in palio un posto per Istanbul.

Simone Inzaghi conferma in blocco la squadra dell’andata con Edin Džeko preferito a Romelu Lukaku come spalla di Lautaro Martinez. Solo panchina per il recuperato Hakan Çalhanoğlu con chiavi del centrocampo affidate ancora una volta a Marcelo Brozović.

La partita si mette bene per l’Inter dopo soli 14 minuti. Barella controlla un pallone in area, finta col destro e piazza il sinistro sotto l’incrocio dei pali lontano. Dopo il gol di testa a Lisbona, una perla di sinistro a San Siro. L’atmosfera già incandescente, diventa elettrica.

Highlights: Benfica - Inter 0-2

L'Inter sembra in controllo. Rischia poco e cerca anche di attaccare quando può. Al 38' però il Benfica torna in partita. La difesa nerazzurra sbaglia il fuorigioco lasciando spazio a Rafa Silva sulla destra, cross morbido in area che trova tutto solo Aursnes, colpo di testa potente ed è 1-1.

Il Benfica ci prova ma senza trovare spazi contro l'organizzata difesa nerazzurra e al 65' arriva il raddoppio dei padroni di casa: fa tutto Federico Dimarco a sinistra, assist al bacio per Lautaro Martinez compresa. Il 'Toro' da lì non sbaglia.

Inzaghi rivoluziona l'attacco e Correa non spreca tempo per lasciare il segno con un bellissimo gol che chiude praticamente la contesa. Poi Antonio Silva e Musa rendono meno amaro il risultato per il Benfica. Una squadra milanese sarà in finale a Istanbul. Per sapere quale bisognerà aspettare un derby che lascia già senza fiato.

PlayStation® Player of the Match: Lautaro Martínez (Inter)

Formazioni

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Džeko

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Rafa Silva, João Mário, Aursnes; Ramos