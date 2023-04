Semifinali Champions League: conosciamo le squadre

UEFA.com traccia il profilo delle semifinaliste della UEFA Champions League 2022/23.

Semifinali di Champions League Milan - Inter/Benfica

Real Madrid - Man City/Bayern Le semifinali si giocheranno il 9/10 e 16/17 maggio; specific fixture dates will be confirmed in due course.

Ranking UEFA : 35°

Questa stagione: V5 P3 S2 GF15 GS8

Gruppo E: secondo posto

Ottavi di finale: V 1-0tot. contro Tottenham

Quarti di finale: V 2-1tot. contro Napoli

Passata stagione: fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07)

Il cammino finora

Il Milan ha faticato a reggere il passo del Chelsea nella fase a gironi, ma si è assicurato comodamente il secondo posto e la qualificazione agli ottavi vincendo a San Siro e in trasferta. I rossoneri hanno cambiato marcia nella fase a eliminazione diretta dove hanno superato Tottenham e Napoli subendo un solo gol in quattro partite.

Perché può vincere

Il Milan è una squadra fluida e offensiva. È molto versatile e sa adattarsi agli avversari, nel senso che sfrutta i suoi punti di forza ma anche quelli deboli dell'altra squadra. Aggiungiamo al mix un attaccante fantastico come Rafael Leão e un portiere quasi insuperabile come Mike Maignan, e la squadra di Stefano Pioli è un banco di prova impegnativo per chiunque.

Come gioca il Milan?

Squadra versatile dalla mentalità offensiva, il Milan sa costruire dal basso e colpire in contropiede. Il suo modulo di base è un 4-2-3-1 o 3-4-2-1, con terzini molto offensivi, centrocampisti dinamici e tre o quattro giocatori nel reparto d'attacco. Rafael Leão e Theo Hernández effettuano splendide combinazioni sulla sinistra, mentre in fase difensiva i rossoneri puntano sulla velocità dei centrali e pressano alto per salire.

Allenatore: Stefano Pioli

L'ex difensore ha conquistato anche i più scettici con la sua calma dopo il suo arrivo nel 2019. Nel 2020/21 ha riportato i rossoneri in Champions League dopo sette anni di assenza, flirtando con lo scudetto e vincendolo la stagione successiva.

Giocatore chiave: Rafael Leão

Il Milan deve molto a Maignan, che è stato decisivo contro gli Spurs e il Napoli, ma l'attaccante portoghese è stato sontuoso in questa stagione dove sta dimostrando più volte di fare la differenza con la sua corsa elegante, i suoi scatti fulminei e la sua tecnica meravigliosa.

Lo sapevi?

Il Milan è arrivato ultimo nel girone in Champions League 2021/22: non capitava dal 2000.

Ranking UEFA: 5°

Questa stagione: V8 P1 S1 GF25 GS7

Gruppo F: primo posto

Ottavi di finale: V 6-2tot. contro Liverpool

Quarti di finale: V 4-0tot. contro Chelsea

Passata stagione: vincitore (V 1-0 contro Liverpool)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22)

La stagione fino a ora

Dopo aver superato il Gruppo F da primo del girone con un punto di vantaggio sul Leipzig, il Real Madrid è stato protagonista di una gara spettacolare nell'andata degli ottavi sul campo del Liverpool. Concedere a una squadra della classe del Liverpool due gol di vantaggio e poi segnare cinque volte in 46 minuti è stato meravigliosamente divertente e ha fatto la storia. Meno spettacolare contro il Chelsea? Sì, ma questa volta ci ha pensato Rodrygo.

Highlights: Chelsea - Real Madrid 0-2 

Perché può vincere

Perché il club vive per questo. Perché questo è "ciò che facciamo", come vi direbbero tutti, dai custodi al presidente, passando per alcuni dei calciatori più forti del mondo. Nessun club ha una miscela più esplosiva di desiderio, talento, conoscenza, aspettative e "già visto, già fatto" del Madrid. Non credeteci solo a vostro rischio e pericolo.

Come gioca il Real Madrid?

In questa stagione non c'è stato alcun cambiamento di sistema o di idea. Valverde gioca spesso in un sistema a tre di centrocampo, soprattutto nelle partite in cui Carlo Ancelotti vuole un aiuto in più nella mediana e sulla fascia destra. Inoltre l'integrazione di Aurélien Tchouaméni negli ingranaggi dei Blancos è stata piuttosto spettacolare, così come l'impatto di Eduardo Camavinga. E anche se Benzema non ha collezionato tante partite in questo periodo, la sua partnership con Vinícius Júnior rimane di livello mondiale. I gol nei minuti finali e le prestazioni decisive dei giocatori entrati dalla panchina, sono diventati un marchio di fabbrica.

L'allenatore: Carlo Ancelotti

L'uomo che ha portato il Madrid a vincere "La Décima" nel 2014 è tornato per un secondo mandato nell'estate del 2021 e ha riscritto i libri di storia diventando il primo allenatore a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per quattro volte. La scorsa stagione ha conquistato anche il titolo della Liga, diventando così il primo allenatore a vincere campionati in Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna.

Giocatore chiave: Vinícius Júnior

Benzema, per non parlare di Thibaut Courtois, restano fondamentali. Ma quando un allenatore con il savoir-faire, l'esperienza e la capacità di giudizio di Ancelotti dichiara di avere nel suo numero 20 "il giocatore più decisivo del mondo", chi potrebbe mai opporsi all'idea che Vinícius, non sia il giocatore chiave del Madrid?

Lo sapevi?

Il Real Madrid è diventato la prima squadra a disputare 300 partite di UEFA Champions League nella gara di ritorno contro il Liverpool.