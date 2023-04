Cosa guardare al ritorno dei quarti di UEFA Champions League

Anche se in tre dei quattro quarti di finale di UEFA Champions League il divario tra le due squadre è di due o più gol, le sottotrame interessanti per le gare di ritorno non sono poche. Karim Benzema e Toni Kroos puntano a raggiungere un traguardo importante, il Milan prova a ripetersi a Napoli e il Bayern ha bisogno di una rimonta da record, mentre il Benfica vuole semplicemente fare il Benfica.

In questo articolo presentato da Turkish Airlines, selezioniamo gli spunti più intriganti delle quattro partite di ritorno.

Ritorno dei quarti di finale

Martedì 18 aprile

Chelsea - Real Madrid (0-2)

Napoli - AC Milan (0-1)

Mercoledì 19 aprile

Bayern - Man City (0-3)

Inter - Benfica (2-0)

Presenze importanti per due Merengues

Rimanere longevi nelle competizioni più importanti a livello di club non è un'impresa da poco – è uno dei motivi per cui Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sono consideranti leggende del calcio – ma altri due giocatori possono raggiungere un traguardo degno di nota martedì, quando il Real Madrid farà visita a Stamford Bridge.

Se gioca, Benzema diventerà il quinto calciatore a raggiungere le 150 presenze in Champions League – solo Ronaldo, Iker Casillas, Messi e Xavi Hernández appartengono a questo club – mentre Kroos potrebbe collezionare la 150esima presenza nelle competizioni UEFA per club ed entrare in un gruppo selezionato di 15 giocatori.

Highlights: Real Madrid 2-0 Chelsea

Maignan sarà di nuovo decisivo?

Luciano Spalletti ha faticato a criticare il Napoli dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan. L'assenza di Victor Osimhen e una serie di interventi decisivi del portiere Mike Maignan hanno portato la capolista della Serie A a subire una rara sconfitta. "In generale abbiamo avuto l'atteggiamento giusto", ha ribadito Spalletti. "A volte le cose vanno bene, altre no".

Dopo aver battuto i padroni di casa per 4-0 allo Stadio Diego Armando Maradona il 2 aprile, il Milan ha ulteriori motivi per essere ottimista. "C'è ancora il 50% di possibilità di qualificarsi", ha detto l'allenatore Stefano Pioli, sottolineando il fatto che la sua squadra ha passato il turno 38 volte su 44 nelle competizioni UEFA quando ha vinto in casa all'andata. Se Maignan dovesse sbarrare nuovamente la porta, il bilancio sarà di 39 qualificazioni su 45.

Highlights: Milan 1-0 Napoli

City con il coltello dalla parte del manico

Il Manchester City è stato quasi irresistibile all'andata e ha travolto il Bayern in scioltezza: chissà se le altre squadre avranno controllato il tabellone per sapere se lo affronteranno. Diciamolo sottovoce, ma la squadra di Josep Guardiola sta tornando ai massimi livelli proprio al momento giusto, con il triplete ancora in vista.

Il Bayern, però, non è sprovveduto, e se c'è qualcuno che può unirsi a un ristretto gruppo di club – Barcellona, Liverpool, Roma e Deportivo La Coruña – ribaltando tre o quattro gol di svantaggio all'andata, è proprio la squadra bavarese. "Abbiamo una montagna da scalare", ha detto Thomas Tuchel. "Non vorrei dire che è troppo grande, ma è grande".

Highlights: Man City 3-0 Bayern

Il Benfica cerca il "Miracolo a Milano"

"Depressione" ha titolato il quotidiano sportivo portoghese Record dopo la sconfitta casalinga per 2-0 del Benfica contro l'Inter, mentre A Bola ha descritto la prima sconfitta delle Aquile in 13 partite di Champions League con una sola parola: "Disillusione". È stata solo la terza sconfitta nella competizione dall'arrivo di Roger Schmidt e ha dato seguito a quella casalinga per 2-1 contro il Porto nel Clássico portoghese.

Anche se la stampa locale fa fatica a essere ottimista – e la situazione sulla carta non sembra buona – il Benfica ha vinto otto delle ultime nove trasferte fra tutte le competizioni, subendo solo un gol e segnandone almeno due in sette gare. "Dobbiamo credere in questa rimonta e segnare tre gol in Italia", ha detto il centrocampista Fredrik Aursnes. Il difensore António Silva è più conciso: "Dobbiamo fare il Benfica". La fede, si sa, può smuovere le montagne.