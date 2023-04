Napoli - Milan, anteprima quarti di finale Champions League: dove guardarla, orario e formazioni

Napoli e Milan si affrontano martedì 18 aprile al ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Napoli - Milan in breve Quando: martedì 18 aprile (21:00 CET)

Dove: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Cosa: ritorno quarti di finale di UEFA Champions League 

Situazione attuale: andata 0-1

La vincente affronterà Benfica o Inter in semifinale e giocherà l'andata in casa



Dove guardare Napoli - Milan in TV

Cosa devi sapere?

Highlights: Milan - Napoli 1-0

La bordata di Ismaël Bennacer ha regalato ai rossoneri un leggero vantaggio da portare a Napoli, dove ha vinto 4-0 in campionato a inizio mese. Il compito del Napoli al ritorno sarà complicato dalla squalifica di André-Frank Zambo Anguissa dopo l'espulsione all'andata, ma il possibile ritorno di Victor Osimhen dà ai partenopei una grande spinta a conquistare la loro prima presenza assoluta in semifinale.

Formazioni dell'andata*

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia



Milan: Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Krunić, Tonali; Brahim Díaz, Bennacer, Rafael Leão; Giroud



*Probabili formazioni a seguire

Brahim Díaz: 'Tutto è ancora aperto'

Statistiche

Napoli

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVSVVV

Situazione attuale: 1° in Serie A

Milan

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VPVSPP

Situazione attuale: 4° in Serie A

Il parere degli esperti

Vieri Capretta, reporter Napoli

Paolo Menicucci, reporter Milan

Le parole degli allenatori

Luciano Spalletti, allenatore Napoli: "Tutte le assenze sono importanti ma abbiamo altri giocatori per sopperire. È stato così per tutta la stagione, altrimenti non avremmo avuto certi risultati. Mi spiace non avere [André-Frank Zambo] Anguissa, ma va bene così. Victor Osimhen sarà disponibile al 100% al ritorno, ci sarà".

Stefano Pioli, allenatore Milan: "Sto già pensando al ritorno. Sono partite difficili ed equilibrate per entrambe le squadre. La gara di ritorno sarà un'altra grande partita. C'è ancora il 50% di possibilità di andare avanti. Il mio unico rimpianto è non aver segnato il secondo gol".