Inter - Benfica, anteprima quarti di finale Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Inter e Benfica si affronteranno mercoledì 19 aprile per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Inter - Benfica in breve Quando: mercoledì 19 aprile (21:00 CET)

Dove: Stadio San Siro, Milano

Cosa: ritorno quarti di finale UEFA Champions League

Situazione: andata: 2-0

La vincente giocherà contro Milan o Napoli in semifinale, con l'andata in trasferta



Dove guardare Inter - Benfica in TV

Cosa devo sapere?

Highlights: Benfica - Inter 0-2

L'Inter ha preso il controllo del doppio confronto con un rotondo 2-0 a Lisbona. I gol nel secondo tempo di Nicolò Barella e di Romelu Lukaku (entrato a partita in corso) su rigore, hanno messo la qualificazione in discesa per la squadra di Simone Inzaghi. Tuttavia il Benfica sa che la qualificazione non è ancora chiusa, anche se dovrà fare qualcosa mai fatto prima oltre che vincere a San Siro.

Formazioni andata

Inter*: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Mkhitaryan, Dimarco; Džeko, Martínez

Benfica*: Vlachodimos; Gilberto, Silva, Veríssimo, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Mário, Rafa, Aursnes; Ramos

*Probabili formazioni a seguire

Bastoni: 'Questo è solo il primo tempo della battaglia'

Stato di forma

Inter

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VPPSSP

Situazione attuale: 5° in Serie A, semifinale Coppa Italia

Benfica

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SSVVVV

Situazione attuale: 1° in Liga

Il parere degli esperti

Le parole degli allenatori

Simone Inzaghi, allenatore Inter: "I ragazzi hanno giocato una grande partita contro una squadra molto forte e in uno stadio difficile con una grande atmosfera. Sappiamo però che questo è solo l'andata, perché il Benfica ha dimostrato di poter giocare grandi partite ovunque in questa stagione. Avremo bisogno di un'altra grande prestazione per raggiungere la semifinale".

Roger Schmidt, allenatore Benfica: "Naturalmente una sconfitta in casa non è positiva, ma è stato solo il primo atto. Dobbiamo sempre credere in noi stessi. L'Inter ha giocato con maggiore cinismo e al ritorno dovremo fare lo stesso. A Milano possiamo vincere".