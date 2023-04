Bayern - Manchester City, anteprima quarti di finale Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Bayern e Manchester City si affronteranno mercoledì 19 aprile nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Bayern - Manchester City in breve Quando: mercoledì 19 aprile (21:00 CET)

Dove: Fußball Arena München, Monaco di Baviera

Cosa: ritorno quarti di finale UEFA Champions League

Situazione: andata 0-3

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta

La vincente affronterà una tra Real Madrid e Chelsea in semifinale, con l'andata in trasferta



Dove guardare Bayern - City in TV

Scopri dove guardare la UEFA Champions League in TV.

Cosa devo sapere?

Highlights: Manchester City - Bayern 3-0 

Il Manchester City ha travolto per 3-0 il Bayern nella gara di andata al City of Manchester Stadium. I gol di Rodri, Bernardo Silva ed Erling Haaland hanno permesso alla squadra di Pep Guardiola di mettere in discesa il discorso qualificazione contro il suo ex club. Ma Thomas Tuchel e il suo Bayern sperano in una clamorosa rimonta, e con il loro caloroso pubblico di casa a spingerli, tutto è possibile.

Formazioni andata*

Bayern: Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Sané; Gnabry



Manchester City: Ederson; Stones, Akanji, Dias, Aké; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne, Gündogan, Grealish; Haaland



*Probabili formazioni a seguire

La gioia di Guardiola dopo la vittoria col Bayern

Stato di forma

Bayern

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVSVSV

Situazione attuale: 1° in Bundesliga

Manchester City

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVVVV

Situazione attuale: 2° in Premier League, semifinale FA Cup

Le parole degli allenatori

Tuchel: 'È una montagna enorme da scalare'

Thomas Tuchel, allenatore Bayern: "Non abbiamo intenzione di arrenderci prima del ritorno. Naturalmente non abbiamo fatto un buon risultato all'andata. Tuttavia mi sono un po' innamorato della mia squadra, per il modo in cui si è comportata. Anche se sembra strano, è stato molto divertente".

Pep Guardiola, allenatore Manchester City: "Quando sei lì ti rendi conto di quanto sia forte il Bayern. È stata una partita combattuta per 60 minuti. In molti momenti sono stati più bravi di noi, ma dopo il 65' abbiamo fatto il secondo gol e questo ci ha aiutato molto. Ho vissuto a Monaco per tre anni. Conosco la loro mentalità e la loro qualità. Abbiamo ancora una partita difficile da giocare".