Vinci l'esclusiva divisa EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Team

Entra nell'elite della UEFA Champions League con l'esclusiva divisa FIFA 23 Ultimate Team, una versione ispirata ai modelli e ai colori delle precedenti divise della Champions League con un sottile accenno alla coppa più ambita d'Europa.

Partecipa subito!

La UEFA regala un numero limitato di divise in-game ai tifosi, che avranno anche accesso a una linea di accessori da stadio marchiati UEFA Champions League per creare il migliore pacchetto FUT 23 in assoluto.

Per partecipare, i tifosi devono visitare la pagina UCL Elite FUT 23 Kit, selezionare la console e l'area e registrarsi o accedere a UEFA.com per inviare le proprie scelte. La pagina rimarrà aperta per soli sette giorni, dal 3 al 9 aprile.

La campagna promozionale è aperta a partecipanti di tutto il mondo dai 18 anni in su e i vincitori saranno contattati via e-mail a inizio aprile. I vincitori riceveranno un codice di download in-game e le istruzioni dettagliate su come ottenere il kit.