Real Madrid - Chelsea, anteprima quarti di finale Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Real Madrid e Chelsea si affronteranno mercoledì 12 aprile nell'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Real Madrid - Chelsea in breve Quando: mercoledì 12 aprile (21:00 CET)

Dove: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Cosa: andata quarti di finale UEFA Champions League

Come seguirla: clicca qi per la copertura in diretta della partita

La vincitrice affronterà Bayern o Manchester City in semifinale



Dove guardare Real Madrid - Chelsea in TV

Scopri dove puoi guardare la UEFA Champions League in TV.

2022 highlights: Real Madrid 2-3 Chelsea

Cosa devo saperee?

Le due squadre si sono incontrate nella stessa fase anche la scorsa stagione, con Karim Benzema che ha segnato quattro gol tra andata e ritorno, quando i futuri campioni si sono imposti in rimonta per 5-4 complessivamente. Si tratta del 14° titolo per il Madrid e del quarto (record) per Carlo Ancelotti, che affronta uno dei suoi quattro ex club che sono arrivati fino ai quarti. Con la capolista Barcellona ben lontana nella Liga, questa competizione sembra essere ancora una volta il fiore all'occhiello del Madrid.

Ultime formazioni titolari

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Nacho; Kroos, Camavinga, Modrić; Valverde, Benzema, Vinícius Jr



Chelsea: Kepa; Fofana, Koulibaly, Cucurella; James, Kovaćič, Fernández, Chilwell; Sterling, João Félix, Havertz

Chelsea: tutti i gol di questa stagione

Stato di forma

Real Madrid

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVPSP

Situazione: 2° in Liga, Copa del Rey semi-finals

Chelsea

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PVVVSS

Situazione: 10° in Premier League

Le parole degli allenatori

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid:

A seguire

Tutti i gol del Real Madrid in questa stagione

Graham Potter, allenatore Chelsea: "La sensazione è di entusiasmo. Ho detto che cercheremo di vincere la Champions League e lo stesso vale per gli altri sette club del sorteggio, ne sono certo. Non conosco [Ancelotti] personalmente, ma l'ho affrontato quando era all'Everton. So che è un gentiluomo. Non c'è bisogno di dire quanto rispetto ho per lui e per i risultati che ha raggiunto".