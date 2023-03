Manchester City - Bayern, anteprima quarti di finale Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Manchester City e Bayern si affronteranno martedì 11 aprile nell'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Manchester City - Bayern in breveù Quando: martedì 11 aprile (21:00 CET)

Dove: City of Manchester Stadium, Manchester

Cosa: andata quarti di finale UEFA Champions League

La vincitrice affronterà Real Madrid o Chelsea in semifinale



Dove guardare Manchester City - Bayern in TV

Manchester City - Bayern: precedenti

Cosa devo sapere?

Non mancano gli spunti in questa sfida, non ultimo l'incrocio dell'allenatore del City, Josep Guardiola, con il club che ha guidato a vincere tre Bundesliga arrivando tre volte in semifinale di Champions League. Guardiola ha superato una sola volta la semifinale col City e non vince il trofeo (il secondo) da 12 anni, cioè da quando allenava il Barcellona: sarà questa la volta buona?

Ultime formazioni titolari

Man City: Ederson; Stones, Akanji, Rúben Dias, Aké; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland



Bayern: Sommer; Stanišić, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Kimmich; Coman, Müller, Musiala; Choupo-Moting

Guarda tutti i gol del Bayern in questa Champions League

Stato di forma

Manchester City

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVVVVV

Situazione attuale: 2° in Premier League, semifinale FA Cup

Bayern

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SVVVVS

Situazione attuale: 2° in Bundesliga, quarti di finale Coppa di Germania

Le parole degli allenatori

Pep Guardiola, allenatore Manchester City: "Ad aprile si deciderà la nostra stagione. Più si va avanti nelle competizioni, più ci si avvicina al capolinea della stagione. Ad aprile, essendo ancora in corsa nelle competizioni, vuol dire che abbiamo fatto davvero bene. Non è un segreto".

Tutti i gol del Manchester City in questa Champions League

Julian Nagelsmann, allenatore Bayern: "Quest'anno vogliamo fare più strada dell'anno scorso. Per questo vogliamo vincere contro il City. È un sorteggio bello e impegnativo. Se alla fine vinceremo il trofeo, nessuno potrà dire che abbiamo avuto sorteggi facili. Va da sé che sarà estremamente dura contro Pep e il City. Sono entusiasta e carico per questa sfida impegnativa. Ci prepareremo bene e tutti non vedono l'ora".