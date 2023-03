Benfica - Inter, anteprima quarti di finale Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Benfica e Inter si affronteranno martedì 11 aprile nell'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Benfica - Inter in breve Quando: martedì 11 aprile (21:00 CET)

Dove: Estádio do SL Benfica, Lisbona

Cosa: andata quarti di finale UEFA Champions League

La vincitrice affronterà Milan o Napoli in semifinale



Cosa devo sapere?

Il Benfica è ai quarti di finale per la seconda stagione consecutiva e per la sesta volta nell'era della UEFA Champions League, ma non ha ancora superato questo ostacolo da quando è arrivato in finale nel 1990. Anche l'ultima volta che l'Inter ha superato i quarti è finita in gloria, nel 2010. Inoltre i nerazzurri sono tornati a giocare i quarti di finale per la prima volta dopo 12 anni. Nessuna delle squadre partecipanti ai quarti ha segnato più gol dei 25 messi a segno dal Benfica o meno degli 11 dei nerazzurri.

Ultime formazioni titolari

Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, João Mário, Rafa Silva; Gonçalo Ramos



Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Džeko

Stato di forma

Benfica

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVVVVV

Situazione: 1° in Liga portoghese

Inter

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SPSVSV

Situazione attuale: 3° in Serie A, semifinale Coppa Italia

Il parere degli esperti

Carlos Machado, reporter Benfica

Paolo Menicucci, reporter Inter

Le parole degli allenatori

Roger Schmidt, allenatore Benfica: "Non ci sono favoriti. Sappiamo a cosa andiamo incontro perché affrontiamo una grande squadra. L'Inter ha molti giocatori di qualità ed esperienza. I loro giocatori saranno al massimo ma anche noi dovremo essere al top".

Simone Inzaghi, allenatore Inter: "Contro il Benfica saranno due gare bellissime con una grande atmosfera e una giusta tensione degna dell’importanza di questa competizione. Il Benfica è una una squadra forte e di grande tradizione, che ha vinto il proprio girone giocando molto bene".