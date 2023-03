Milan - Napoli, anteprima quarti di finale Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Milan e Napoli si affronteranno mercoledì 12 aprile nell'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Milan - Napoli in breve Quando: mercoledì 12 aprile (21:00 CET)

Dove: Stadio San Siro, Milano

Cosa: andata quarti di finale UEFA Champions League

La vincente affronterà Benfica o Inter in semifinale, dove giocherà l'andata in casa



Cosa devo sapere?

Questa sarà la quarta sfida a eliminazione diretta tutta italiana in UEFA Champions League, e la prima dal derby di Milano nella semifinale del 2004/05. Il Napoli è la capolista solitaria della Serie A ed è vicina a vincere lo Scudetto che manca dal 1990. I quarti di UEFA Champions League sono tuttavia un territorio inesplorato per i partenopei, mentre il Milan - veterano del torneo avendo vinto sette volte la competizione - si affiderà al suo blasone e alla sua tradizione europea.

Ultime formazioni titolari

Milan: Maignan; Thiaw, Tomori, Kalulu, Hernández; Junior Messias, Krunić, Tonali; Brahim Díaz, Giroud, Rafael Leão



Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Tutti i gol del Napoli in questa Champions League

Stato di forma

Milan

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SPPSVV

Situazione: 4° in Serie A

Napoli

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVVSVV

Situazione attuale: 1° in Serie A

Il parere degli esperti

Paolo Menicucci, reporter Milan

Vieri Capretta, reporter Napoli

Guarda tutti i gol del Milan in questa Champions League

Le parole degli allenatori

Stefano Pioli, allenatore Milan: "Siamo ai quarti di finale, siamo il Milan e vogliamo andare avanti. Il Napoli è forte, sta facendo meglio di noi in campionato, ma la Champions League è la Champions League e il Milan è il Milan".

Luciano Spalletti, allenatore Napoli: "Avrei preferito non incontrare una squadra italiana. Il Milan si sente a casa in Champions League, ha vinto la competizione sette volte ed è secondo solo al Real Madrid. Ho letto che il Paris e altre squadre come il Man City hanno difficoltà ad arrivare fino in fondo perché non hanno esperienza europea. Se quello che scrivono è vero, allora dobbiamo dire che il Milan è favorito in Champions League".