Quarti di finale di UEFA Champions League: cosa guardare mercoledì

Il sorteggio dei quarti di finale di UEFA Champions League ha come sempre portato alla luce sottotrame intriganti e sfide prestigiose.

In collaborazione con Turkish Airlines, selezioniamo alcuni temi caldi in vista delle sfide del 12 aprile.

Il nuovo allenatore del Chelsea, Lampard, al cospetto di Ancelotti

Highlights 2022: Real Madrid - Chelsea 2-3

A differenza di Benfica e Inter, le ultime fasi di questa competizione tendono a tirare fuori il meglio da Real Madrid e Chelsea. Incostanti in Premier League in questa stagione, i Blues l'anno scorso hanno sfiorato una rocambolesca rimonta contro il Real in questo turno. Alla squadra di Carlo Ancelotti sono serviti i supplementari, ma alla fine il tecnico emiliano è diventato il primo a vincere il trofeo quattro volte, come ben sa l'allenatore avversario Graham Potter.

Con l'esonero di Graham Potter il 2 aprile, il Chelsea ha affidato all'ex centrocampista Frank Lampard il compito terminare la stagione. Nel suo precedente mandato come allenatore dei Blues, ha condotto il club agli ottavi di finale del 2019/20 (dove ha perso contro il Bayern) e al primo posto nel girone di Champions League nella stagione successiva, prima di essere esonerato nel gennaio 2021 dopo una serie di risultati deludenti nelle competizioni nazionali. In quella stagione il suo successore, Thomas Tuchel, ha poi vinto la competizione con il Chelsea. Riuscirà Lampard a eguagliarlo questa volta?

Spalletti attento al Milan

Highlights: Napoli - Frankfurt 3-0

Quando sono state sorteggiate contro, Napoli e Milan erano separate da ben 20 punti in Serie A: il divario è ancora più notevole se pensiamo che, mentre i partenopei sono ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella loro storia, i rossoneri sono stati sette volte campioni d'Europa. "Eravamo contentissimi perché abbiamo raggiunto un traguardo storico", ha commentato Luciano Spalletti, che ha poi minimizzato sull'incostanza del Milan.

"Avrei preferito non pescare una squadra italiana", ha detto il 64enne allenatore. "Solo gli sciocchi direbbero che il sorteggio è favorevole. Solo il Real Madrid ha vinto più del Milan in questa competizione e la bacheca dei trofei parla da sola. Tutti sanno che avere esperienza in campo internazionale è fondamentale. In questo senso, il Milan è favorito. Ha anche eliminato una grande squadra come il Tottenham [agli ottavi] ed è in continua crescita; ha superato un intoppo in stagione e si è rimesso in sesto".