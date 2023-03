Cosa guardare ai quarti di finale di UEFA Champions League

Il sorteggio dei quarti di finale di UEFA Champions League ha come sempre portato alla luce sottotrame intriganti e sfide prestigiose.

In collaborazione con Turkish Airlines, selezioniamo alcuni temi caldi in vista delle sfide dell'11/12 e del 18/19 aprile.

Bayern contro gli errori del passato

Highlights: Bayern - Paris 2-0

Approdato ai quarti di finale di Champions League per la 21esima volta (record), il Bayern potrebbe fermarsi prima o poi in stagione. La squadra di Julian Nagelsmann ha vinto tutte e otto le partite disputate finora, superando Barcellona, Inter e Paris in casa e in trasferta. Tuttavia, i sei volte campioni sono stati eliminati ai quarti delle ultime due edizioni, perdendo rispettivamente contro Paris e Villarreal nel 2020/21 e nel 2021/22. Pep Guardiola (ex di turno) e il suo Manchester City cercano dunque di infliggere il terzo colpo alla formazione bavarese.

A riassumere il compito del Bayern è Joshua Kimmich: "È sicuramente uno dei sorteggi più difficili, ma siamo fiduciosi e non vedo l'ora di giocare contro Pep Guardiola. Ogni appassionato di calcio attende con impazienza queste due partite perché oppongono due squadre di altissimo livello. Il City ha ottimi giocatori, un ottimo allenatore e gioca bene: sono anni che è ai massimi livelli. Anche noi siamo una squadra con molti campioni, ma abbiamo anche dimostrato che sappiamo lavorare in collettivo e abbiamo un mister bravissimo".

Benfica e Inter riportano indietro l'orologio

Highlights: Benfica - Club Brugge 5-1

Ultimamente, i quarti di finale non sono stati un terreno di caccia felice per i portoghesi. Da quando ha raggiunto la finale di Coppa dei Campioni nel 1990, il Benfica ha collezionato cinque presenze in questa fase ed è stato puntualmente eliminato, sempre in Champions League. L'Inter, invece, non arrivava ai quarti da 12 anni e non li supera dal 2010, anno in cui ha alzato la coppa. Non c'è da stupirsi, dunque, che tutte le persone coinvolte in questo confronto siano in fermento e sperino di tornare ai giorni di gloria.

"L'Inter è tornata ai quarti di Champions League. Ne siamo davvero orgogliosi, perché un club come il nostro merita di giocare partite come questa", ha detto il tecnico Simone Inzaghi. "Le due partite contro il Benfica saranno fantastiche e ci sarà una grande atmosfera. Il Benfica è un grande club, che ha vinto meritatamente il girone, ma anche noi siamo una buona squadra e vogliamo far sognare di nuovo i tifosi. Sarà una sfida emozionante e difficile".

Potter al cospetto di Ancelotti

Highlights 2022: Real Madrid - Chelsea 2-3

A differenza di Benfica e Inter, le ultime fasi di questa competizione tendono a tirare fuori il meglio da Real Madrid e Chelsea. Incostanti in Premier League in questa stagione, i Blues sono in una posizione simile a quella di due anni fa, quando hanno alzato il trofeo, mentre l'anno scorso hanno sfiorato una rocambolesca rimonta contro il Real in questo turno. Alla squadra di Carlo Ancelotti sono serviti i supplementari, ma alla fine il tecnico emiliano è diventato il primo a vincere il trofeo quattro volte, come ben sa l'allenatore avversario Graham Potter.

"Non conosco Ancelotti personalmente, ma l'ho affrontato quando era all'Everton", ha detto. "È un gentiluomo: è inutile dire che il rispetto che ho per lui e ciò che ha fatto è incredibile. È stato capace di vincerla dopo 20 anni, da non crederci. Ho detto che proveremmo a vincerla anche noi, ma vale lo stesso per le altre sette squadre. Ai quarti puoi sempre uscire perché la Champions League è così".

Spalletti attento al Milan

Highlights: Napoli - Frankfurt 3-0

Quando sono state sorteggiate contro, Napoli e Milan erano separate da ben 20 punti in Serie A: il divario è ancora più notevole se pensiamo che, mentre i partenopei sono ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella loro storia, i rossoneri sono stati sette volte campioni d'Europa. "Eravamo contentissimi perché abbiamo raggiunto un traguardo storico", ha commentato Luciano Spalletti, che ha poi minimizzato sull'incostanza del Milan.

"Avrei preferito non pescare una squadra italiana", ha detto il 64enne allenatore. "Solo gli sciocchi direbbero che il sorteggio è favorevole. Solo il Real Madrid ha vinto più del Milan in questa competizione e la bacheca dei trofei parla da sola. Tutti sanno che avere esperienza in campo internazionale è fondamentale. In questo senso, il Milan è favorito. Ha anche eliminato una grande squadra come il Tottenham [agli ottavi] ed è in continua crescita; ha superato un intoppo in stagione e si è rimesso in sesto".