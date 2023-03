Indovina chi vincerà la UEFA Champions League col nostro gioco dei pronostici

Il Bracket di UEFA Champions League vi sfida a indovinare il vincitore di ogni partita dai quarti di finale alla finale.

Crea subito il tuo bracket

Il gioco è gratuito e disponibile sul portale Giochi UEFA e sulle app per cellulari Android/iOS. Effettua il login o registrati per salvare i tuoi pronostici, monitorare il tuo punteggio e condividerlo con i tuoi amici.

Puoi salvare i tuoi pronostici in qualsiasi momento prima della finale per partecipare all'estrazione, ma fai le tue scelte prima del calcio d'inizio dei quarti di finale per avere più possibilità di vincere.

Il primo premio in palio è un viaggio tutto compreso per la finale del 2024 a Wembley (voli e alloggio inclusi). Tra gli altri premi ci sono i palloni ufficiali (cinque) e la maglia di una squadra di Champions League a scelta. I vincitori saranno annunciati nella settimana del 12 giugno 2023.