La Squadra della Settimana del Fantasy Football di Champions League

La squadra è composta dai giocatori che hanno raccolto più punti nel Fantasy ufficiale della UEFA Champions League, presentato da PlayStation, di questa settimana nel Fantasy game ufficiale.

Portiere

Diogo Costa (Porto) – 7 punti

Difensori

Giovanni Di Lorenzo (Napoli) – 10 punti

Manuel Akanji (Man City) – 11 punti

Minjae Kim (Napoli) – 8 punti

Mário Rui (Napoli) – 8 punti

Centrocampisti

Kevin De Bruyne (Man City) – 11 punti

Hakan Çalhanoğlu (Inter) – 8 punti

Piotr Zieliński (Napoli) – 10 punti

Attaccanti

Victor Osimhen (Napoli) – 13 punti

Erling Haaland (Man City) – 25 punti

Karim Benzema (Real Madrid) – 9 punti

I seguenti criteri sono utilizzati per separare i giocatori a pari punti in una giornata: i) minor numero di minuti giocati in quella settimana di gara; ii) punti totali; iii) valore più basso.