Burna Boy si esibirà al Pepsi® Kick Off Show prima della finale di UEFA Champions League 2023

Burna Boy, cantante, cantautore e produttore vincitore del GRAMMY® Award e di più dischi di platino, sarà co-headliner del Pepsi® Kick Off Show prima della finale di UEFA Champions League 2023 del 10 giugno all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul.

Conosciuto per hit di successo come "Last Last" e "It's Plenty", la star nigeriana porterà la sua energia e le vibrazioni soul tipiche dell'afrobeat a milioni di tifosi prima della partita più importante del calcio internazionale per club.

Burna Boy "Essendo anch'io un grande appassionato di calcio, so che non c'è niente di più importante della UEFA Champions League! Ecco perché sono così entusiasta di esibirmi sul palco Pepsi prima della finale. La musica e il calcio sono la combinazione perfetta, quindi cercherò di portare vibrazioni positive e un po' di magia a Istanbul. Il mondo non è ancora pronto per quello che stiamo preparando!"

Al suo settimo anno, il Pepsi® Kick Off Show (conosciuta in passato come cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League) unisce musica, sport e cultura in un'esibizione mozzafiato. L'altro headliner che si esibirà insieme a Burna Boy sarà annunciato al più presto.

Guy-Laurent Epstein, direttore marketing UEFA, ha detto: "Il Kick Off Show della finale di UEFA Champions League è un elemento importante della nostra collaborazione con Pepsi, perché offre un'opportunità fantastica per raggiungere un pubblico nuovo e più giovane con alcuni dei più grandi nomi e astri nascenti della musica. Siamo entusiasti di presentare una line-up di artisti di talento a Istanbul, in quella che sarà sicuramente un'esibizione memorabile e carica di energia".

Per la prima volta in assoluto, i tifosi hanno un'opportunità imperdibile di partecipare alla performance e possono visitare il canale @PepsiGlobal TikTok per maggiori informazioni.

Gustavo Reyna, senior director - global marketing, Pepsi, ha detto: "La finale di UEFA Champions League è la data più importante del calendario calcistico per club e Pepsi è orgogliosa di celebrarla con esibizioni e spettacoli indimenticabili. La nuova cerimonia di apertura, ribattezzata "Kick Off Show by Pepsi", sarà magnifica; siamo lieti di dare il benvenuto a Burna Boy, uno degli artisti più entusiasmanti del mondo, e non vediamo l'ora di scoprire quali tifosi saranno selezionati per partecipare a una performance davvero imperdibile".

Trasmessa in oltre 200 paesi e territori, la performance potrà essere vista sulle emittenti locali e su UEFA.com, ma anche sui canali ufficiali UEFA su YouTube e UEFA Champions League su TikTok.