Napoli-Frankfurt 3-0 (tot. 5-0): il Napoli vola tranquillo ai quarti

La stagione fantastica di Victor Osimhen prosegue con un gol per tempo e la prima qualificazione del Napoli ai quarti di finale di UEFA Champions League, che verranno sorteggiati venerdì. Il 3-0 al Diego Armando Maradona completa una vittoria complessiva per 5-0 sull'Eintracht Francoforte.

Momenti chiave 43': Trapp si salva sull'indemoniato Kvaratskhelia

45+2': Osimhen sblocca di testa il risultato su cross di Politano

53': Osimhen finalizza una splendida azione corale del Napoli

64': Zieliński trasforma dal dischetto

La partita in breve

Victor Osimhen svetta di testa

Adesso sì che è storia. Mai, in 97 anni, il SSC Napoli aveva scritto il suo nome tra le magnifiche otto d'Europa. Lì dove non riuscì neanche Diego Armando Maradona, è riuscita oggi la squadra di Luciano Spalletti, che nello stadio dedicato al Pibe de Oro ha bissato la vittoria di 22 giorni fa a Francoforte. Due gol in Germania, tre gol a Napoli, Frankfurt ko e azzurri ai quarti di finale di UEFA Champions League. È Victor Osimhen il mattatore, a segno due volte dopo la rete che aprì le danze al Deutsche Bank Park. Di Piotr Zieliński, su calcio di rigore, il gol del definitivo 3-0.

Come all'andata, gli azzurri prendono subito possesso del gioco e mettono alle corde l'Eintracht: Stanislav Lobotka domina in mezzo al campo, André-Frank Zambo Anguissa è ovunque e anche i due esterni di difesa sfondano ogni volta che attaccano. Le occasioni più nitide del primo tempo sono tutte di Khvicha Kvaratskhelia ma Kevin Trapp dice no due volte in uscita bassa, al 19’ e al 43’, e tiene ancora in partita i suoi. Nulla può, però, il portiere del Frankfurt sul solito devastante Osimhen che al 47’ trova il gol che sblocca il match: Lobotka apre d'esterno sulla fascia, Matteo Politano mette al centro di destro e il bomber nigeriano vola in cielo per poi colpire di testa ad alta quota.

Al riposo avanti di un gol, il Napoli archivia subito la pratica nella ripresa e colpisce altre due volte in 19 minuti. Splendida l'azione che all'8’ porta al raddoppio di Osimhen: Kvaratskhelia taglia in due l'area tedesca con un lancio col contagiri, Politano serve sulla corsa Giovanni Di Lorenzo, palla dentro di prima intenzione e tap in vincente di Osimhen a due metri dalla linea di porta. Bello, bellissimo.

Mai domi, gli azzurri trovano anche il terzo gol al 19’ con Zieliński, che si procura e trasforma un calcio di rigore segnando la prima rete del suo 2023. Il resto è tutta accademia, con Spalletti che dà fondo alla panchina e il Frankfurt che chiude in attacco nel vano tentativo di trovare il gol della bandiera. Finisce 3-0, canta lo stadio Maradona, cantaNapoli mai così in alto.

Napoli-Frankfurt 3-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Victor Osimhen (Napoli)

"Ha deciso la partita con un formidabile colpo di testa e il secondo gol".

Osservatori Tecnici UEFA

Luca Toni, Amazon Prime "Il gol di Osimhen è stato formidabile! Non era facile saltare così in alto e imprimere forza al pallone sul palo più lontano".

Il Napoli conquista per la prima volta i quarti di finale di Champions League.

I Partenopei saranno la 54esima squadra a raggiungere questa fase della competizione, la prima 'new entry' dopo Atalanta e Leipzig nel 2020.

Il Napoli è la settima squadra italiana a raggiungere i quarti di finale di Champions League, dopo AC Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio e Atalanta.

Osimhen ha realizzato 23 reti in tutte le competizioni nel 2022/23 in appena 28 partite, con cinque assist.

Nelle 18 partite in cui Osimhen ha segnato per il Napoli in questa stagione, la squadra di Spalletti ha sempre vinto.

Il Napoli ha segnato almeno tre gol in tutte le quattro partite casalinghe di Champions League in questa stagione.

Formazioni

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (Juan Jesus 66'), Mário Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński (Ndombélé 74'); Politano (Lozano 66'), Osimhen (Simeone 81'), Kvaratskhelia (Elmas 74')

Frankfurt: Trapp; Buta, Tuta, N'Dicka, Lenz (Max 67'); Rode (Jakić 74'), Sow; Knauff (Alidou 62'), Götze, Kamada; Borré