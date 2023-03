Real Madrid-Liverpool 1-0 (tot. 6-2): segna Benzema, campioni avanti

Il Real Madrid batte ancora il Liverpool e brinda alla qualificazione ai quarti di finale di UEFA Champions League. Al Santiago Bernabéu, i detentori del trofeo - che ad Anfield si erano imposti con un largo 5-2 - stavolta battono di misura gli inglesi di Jürgen Klopp, grazie a un gol nel secondo tempo del "solito" Karim Benzema. La squadra di Carlo Ancelotti si conferma un incubo per i Reds, che lo scorso 28 maggio erano stati sconfitti con lo stesso risultato nella finale di Parigi.

Momenti chiave 14': Vinícius Júnior fallisce il gol del vantaggio sotto misura

20': Alisson riesce a deviare il tiro di Camavinga sulla traversa

69': Benzema calcia alto da distanza favorevole

78': Vinícius da terra serve il più comodo degli assist a Benzema, che firma il gol-partita

La partita in breve: Benzema conclude l'opera

Gli ospiti hanno una montagna da scalare dopo il ko 5-2 incassato davanti ai loro tifosi, ma dopo un tiro ravvicinato di Darwin Núñez neutralizzato da Thibaut Courtois, sono i "Galacticos" a prendere il sopravvento. Il brasiliano Alisson Becker compie un miracolo sul tiro da distanza ravvicinata del connazionale Vinícius Júnior, poi l'ex portiere della Roma riesce a deviare sulla traversa la conclusione poderosa del centrocampista francese Eduardo Camavinga.

Ha una chance anche Luka Modrić, l'intramontabile faro del centrocampo del Real che calcia di controbalzo ma manda di poco alto; poi sale di nuovo in cattedra Courtois, bravo a fermare prima Núñez e poi l'olandese Cody Gakpo. Nella ripresa ancora il numero 1 dei Reds si salva sull'uruguaiano Federico Valverde, poi è Trent Alexander-Arnold - in difficoltà per tutta la partita - a rivelarsi tempestivo e provvidenziale nella chiusura su Benzema.

A dodici minuti dalla fine la squadra di Ancelotti trova il sospirato vantaggio, grazie al sigillo del "solito" Benzema, che da due passi non può sbagliare sul prezioso assist da terra di Vinícius Júnior: per l'attaccante francese, che aveva firmato una doppietta ad Anfield, è il terzo gol in questa edizione della UEFA Champions League.



È il risultato con cui si chiude la partita, il Real Madrid batte il Liverpool anche al Santiago Bernabéu e si qualifica con merito.

Real Madrid-Liverpool 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Karim Benzema (Real Madrid)

Il capitano del Real Madrid posa per i fotografi con il premio PlayStation Player of the Match dopo la sfida con il Liverpool UEFA via Getty Images

"Una buona prestazione di squadra. Ha tenuto bene la palla per il suo Real e ha cercato di essere nella posizione giusta per creare pericoli. Alla fine ha segnato il gol decisivo, l'unico della partita".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Peter Crouch, BT Sport "Questa era un'impresa enorme. Il Liverpool ha avuto delle incredibili rimonte nel corso degli anni, ma non sono sicuro che qualcuno abbia creduto in questa. Il Real Madrid è stato davvero dominante nel secondo tempo".

Benzema ha segnato 13 gol nelle ultime sette presenze in UEFA Champions League in partite a eliminazione diretta.

Il Real Madrid è imbattuto nelle ultime otto partite di UEFA Champions League contro il Liverpool (sette successi e un pareggio).

Formazioni

Real Madrid: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez 86'), Éder Militão, Rüdiger, Nacho; Kroos (Tchouameni 84'), Camavinga, Modrić (Ceballos 82'); Valverde, Benzema (Rodrygo 82'), Vinícius Jr (Asensio 84') All. Ancelotti

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson (Tsimikas 90+1'); Fabinho, Milner (Oxlade-Chamberlain 73'); Salah, Diogo Jota (Elliott 57'), Gakpo (Carvalho 90+1'); Darwin Núñez (Firmino 57') All. Klopp