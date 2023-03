Manchester City - Leipzig 7-0 (tot. 8-1): Haaland devastante, inglesi avanti

Il Manchester City travolge il Leipzig e si qualifica in scioltezza per i quarti di finale di UEFA Champions League. Dopo l'1-1 in Germania, davanti ai loro tifosi i campioni d'Inghilterra non danno scampo alla squadra di Marco Rose, superata con un altisonante 7-0: il mattatore per i Citizens di Pep Guardiola è Erling Haaland, che realizza addirittura cinque reti.

Momenti chiave 22': Haaland sblocca il risultato trasformando un rigore

24': Haaland di testa trova l'immediato raddoppio

45+2': Un tap-in di Haaland vale il tris prima dell'intervallo

49': Gündoğan va a segno dopo un uno-due con Grealish

53': Dopo una parata di Blaswich su Akanji, l'attaccante norvegese firma il poker personale

57': Il numero 9 dei Citizens fa "pokerissimo" dopo un'altra respinta del portiere tedesco

90+2': Anche De Bruyne partecipa alla festa firmando la settima e ultima rete

La partita in breve: spettacolo Haaland, il City si qualifica

Erling Haaland festeggia con Bernardo Silva dopo il secondo gol Manchester City via Getty Images

L'attaccante norvegese diventa il terzo giocatore a segnare cinque reti in una sola partita nell'era della UEFA Champions League: in precedenza ci erano riusciti Lionel Messi [Barcellona] e Luiz Adriano [Shakhtar Donetsk]. Lo show del numero 9 inizia a metà primo tempo, quando l'arbitro dopo aver esaminato il VAR assegna ai padroni di casa il rigore per il fallo di mano di Benjamin Henrichs, nell'occasione anche ammonito: dal dischetto, Haaland non sbaglia.

Due minuti e arriva il raddoppio. Kevin De Bruyne vede Janis Blaswich fuori dai pali e tenta una spettacolare conclusione, che si infrange sulla traversa: il norvegese è il più reattivo di tutti e di testa firma il 2-0. L'ex Chelsea Timo Werner e İlkay Gündoğan sfiorano entrambi il gol, ma sul tabellino finisce ancora Haaland, che nel recupero firma il tris e di fatto chiude la partita. Sugli sviluppi di un corner il pallone danza sulla linea dopo il colpo di testa di Rúben Dias prima del decisivo intervento ancora del bomber.

Nella ripresa la partenza della squadra di Guardiola è ancora devastante. Dopo quattro minuti è capitan Gündoğan a partecipare alla festa del gol, con una precisa conclusione di sinistra al termine di un'azione corale rifinita da Jack Grealish.

Haaland va altre due volte a segno, sempre ribadendo il pallone in rete dopo due salvataggi di Blaswich sul difensore sul difensore svizzero Manuel Akanji: poi Guardiola gli concede la strameritata standing ovation richiamandolo in panchina per far entrare l'argentino Julián Álvarez. Ma il Manchester City non è sazio, perchè nel recupero anche De Bruyne partecipa alla festa mettendo il suo sigillo e partecipando alla festa.

Una notte da incorniciare per l'attaccante norvegese e i campioni d'Inghilterra, devastanti. E che con merito avanzano nella competizione.

Man City-Leipzig 7-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Erling Haaland (Man City)

"Kevin De Bruyne ha mostrato una classe eccezionale con la sua visione di gioco e i suoi passaggi, ma segnare cinque gol in una partita a eliminazione diretta di Champions League è un risultato eccezionale. Spietato nelle finalizzazioni".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Matthias Sammer, Amazon "Il City è stato assolutamente di livello mondiale fin dal calcio d'inizio. Mi piace il modo in cui pratica il suo gioco. Per le grandi squadre la competizione inizia davvero soltanto ora".

Il Manchester City si qualifica per i quarti di finale di Champions League per la sesta edizione consecutiva, la settima negli ultimi otto anni.

Il City è imbattuto da 22 partite in casa (20 successi e 2 pareggi durante questa serie positiva): l'ultima sconfitta fu contro il Lione, 2-1, nel 2018.

Il norvegese è il più giovane giocatore a raggiungere 30 reti in Champions League (22 anni 236 giorni), migliorando il primato di Kylian Mbappé (22 anni 352 giorni).

Haaland è il terzo giocatore a segnare cinque reti in una partita di Champions League, dopo Lionel Messi (Barcellona, 2012) e Luiz Adriano (Shakhtar, 2014).

Haaland ha raggiunto i 30 gol in appena 25 partite, eclissando il record di Ruud van Nistelrooy che ci era riuscito in 34.

Il Leipzig ha subito la sconfitta esterna più larga di sempre in Europa: la precedente era un ko 5-0 sempre a Manchester, ma a Old Trafford, nel 2020.

Il City ha eguagliato la vittoria più larga di sempre in una competizione UEFA, ripetendo il risultato ottenuto contro un'altra avversaria tedesca - lo Schalke 04 - sempre negli ottavi di finale nella stagione 2018/19.



A seguire

Formazioni

Man City: Ederson; Stones (Sergio Gómez 63'), Akanji, Rúben Dias, Aké; Rodri (Phillips 64'); Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan (Mahrez 55'), Grealish (Foden 55'); Haaland (Álvarez 63')

Leipzig: Blaswich; Henrichs (Klostermann 80'), Orbán, Gvardiol, Raum; Laimer, Kampl, Haidara (Simakan 62'); Szoboszlai (Olmo 72'), Forsberg (André Silva 63'); Werner (Poulsen 62')