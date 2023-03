Guida alle città della UEFA Champions League, presentata da Expedia® Live

Hai in programma un viaggio per seguire la tua squadra in UEFA Champions League? In collaborazione con Expedia® Live, UEFA.com ti accompagna in tutte le destinazioni, spiegandoti anche dove prenotare i voli e come scegliere l'hotel.

Bayern Terreno di gioco del Bayern dalla stagione 2005/06, la colorata Fußball Arena München ha ospitato sei partite della Coppa del Mondo FIFA 2006 e la finale di UEFA Champions League 2012, oltre a quattro gare di UEFA EURO 2020. A UEFA EURO 2024 ne ospiterà altre sei. Situato nella zona nord della città, in un'area dominata da uffici e da un centro commerciale, lo stadio è piuttosto lontano dalle principali attrazioni di Monaco; forse, la centrale Marienplatz è il posto migliore per iniziare ad esplorare. Fußball Arena München

Werner-Heisenberg-Allee 25, 80939 Monaco di Baviera

Capienza UEFA: 75.000

Biglietti Aeroporto di Monaco

Aroporto Internazionale di Monaco (32 km dalla Fußball Arena München)

Fröttmaning (linea U6)

Benfica L'Estádio da Luz, che ufficialmente si chiama Estádio do Sport Lisboa e Benfica, si trova a circa 8 km a nord del centro di Lisbona (vicino all'altro grande stadio della città, il José Alvalade). Essendo circondato da autostrade e condomini, per mangiare e bere prima e dopo la partita è meglio andare in centro. Tuttavia, se ti trovi nei pressi dello stadio e hai tempo, vai al centro commerciale Colombo, attraversando l'Av. General Norton de Matos: puoi trovare un discreto assortimento di ristoranti, caffetterie, bar e un cinema. Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Av. Eusébio da Silva Ferreira, 1500-313 Lisboa

Capienza UEFA: 64.480

Biglietti Aeroposto di Lisbona

Aeroporto Humberto Delgado (5 km dall'Estádio do SL Benfica)

Colégio Militar/Luz (metropolitana)

Benfica, Sete Rios (treno)

Estrada da Luz (autobus)

Estação do Colégio Militar (autobus)

Chelsea Stamford Bridge si trova nell'esclusiva zona ovest di Londra, a pochi passi dal Tamigi e a breve distanza in metropolitana da luoghi iconici come il Big Ben e Buckingham Palace, nonché dalle luci scintillanti di Leicester Square e Covent Garden. Anche lo stadio è in un'area molto animata, ma è la vicina King's Road a offrire più negozi, bar e ristoranti di fascia alta. Stamford Bridge

Fulham Road, SW6 1HS

Capienza UEFA: 40.311

Biglietti Aeroporti di Londra

London City (20 km da Stamford Bridge)

London Heathrow (18 km)

London Gatwick (56 km)

London Luton (56 km)

London Stansted (69 km)

Fulham Broadway (metropolitana, District Line)

Imperial Wharf (mezzi di superficie)

West Brompton (mezzi di superficie)

Francoforte Lo stadio dell'Eintracht Frankfurt ha preso il posto del Waldstadion, che ospitava la squadra dal 1925, e rimane parte di un importante complesso sportivo fuori città. È molto comodo per chi arriva dall'estero perché è raggiungibile con i treni S-8 e S-9 dal vicino aeroporto di Francoforte. Si consiglia però un viaggio di 5 km in centro per visitare alcuni grandi musei e la magnifica cattedrale, o anche solo per immergersi nell'atmosfera della centrale piazza Römerberg. Frankfurt Stadion

Mörfelder Landstrasse 362, 60528 Francoforte

Capienza UEFA: 49.225

Biglietti Aeroporto di Francoforte

Aeroporto di Francoforte (5 km dal Frankfurt Stadion)

Stadion (tram, metropolitana)

Inter L'iconico stadio di San Siro, noto anche come Giuseppe Meazza, non si trova in una delle zone più accattivanti di Milano, ma con la nuova stazione della metropolitana a due passi permette di raggiungere facilmente tutti i luoghi più importanti della capitale italiana della moda. Tra questi, Piazza del Duomo, il Castello Sforzesco, La Scala, Brera, l'Arco della Pace, i Navigli, il Parco Sempione, i Giardini Indro Montanelli, vie dello shopping famose in tutto il mondo e aree più moderne come quella che circonda il Bosco Verticale. Un consiglio: se vuoi vedere l'Ultima Cena di Leonardo Da Vinci, prenota con largo anticipo. San Siro

Piazzale Angelo Moratti, Milano 20151

Capienza UEFA: 75.710

Biglietti Aeroporti di Milano

Linate (16 km da San Siro)

Malpensa (54 km)

Bergamo Orio al Serio (58 km)

Stadio San Siro (linea M5)

Lotto (linee M1 e M5)

Lipsia Costruito al posto dello Zentralstadion, che faceva parte di un complesso polisportivo e ospitava occasionalmente le partite della Germania Est, lo stadio ha ospitato alcune partite di Coppa del Mondo 2006 ed è diventato il terreno di gioco dell'RB Leipzig dopo la fondazione del club nel 2009. Si trova in una zona prevalentemente residenziale a circa 2 km dal centro, dove la vivace Karl-Liebknecht-Straße è il luogo ideale per farsi un'idea della città. RB Arena

Am Sportforum 3, 04105 Lipsia

Capienza UEFA: 41.122

Biglietti Aeroporto di Lipsia

Aeroporto di Lipsia/Halle Airport (12 km dalla RB Arena)

Sportforum (tram)

Manchester City Originariamente noto come Eastlands e costruito per ospitare i Giochi del Commonwealth del 2002, lo stadio è stato convertito al calcio quando ha preso il posto di Maine Road come terreno di gioco del Manchester City. È facilmente raggiungibile dal centro di Manchester in autobus o tramite la rete ferroviaria urbana, Metrolink, mentre il tragitto a piedi richiede circa 30 minuti. L'area circostante è abbastanza affollata nei giorni delle partite, ma il centro della città ha molte attrazioni da offrire. L'Old Trafford, terreno di gioco del Manchester United, si trova a ovest del centro. City of Manchester Stadium

Ashton New Rd, Manchester M11 3FF

Capienza UEFA: 52.950

Biglietti Aeroporto di Manchester

Manchester Airport (15 km dal City of Manchester Stadium)

Etihad Campus (Metrolink)

Napoli Lo Stadio Diego Armando Maradona, situato nella pittoresca zona di Fuorigrotta e ribattezzato in onore del grande campione argentino, è un'esperienza sia dentro che fuori. Anche la città è ricca di attrazioni, come la centralissima Piazza del Plebiscito, Castel dell'Ovo, Via San Gregorio Armeno, il cimitero delle Fontanelle e la Cappella Sansevero con il famoso Cristo Velato, solo per citarne alcune. Ma puoi anche fare il "tour di Maradona" ammirando diversi murales, un "santuario" nei Quartieri Spagnoli e il Bar Nilo, che espone una ciocca di capelli del leggendario numero 10. La pizza è ovunque ed è un'esperienza imperdibile. Stadio Diego Armando Maradona

Piazzale Vincenzo Tecchio, 80125

Capienza UEFA: 54.732

Biglietti Aeroporto di Napoli

Aeroporto Internazionale Napoli-Capodichino (12 km dallo Stadio Diego Armando Maradona)

Napoli Campi Flegrei (treno)

Fermata Mostra (Ferrovia Cumana EAV)

Campi Flegrei (metropolitana, linea 2)