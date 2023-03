Joško Gvardiol: il City, il Mondiale e il mio ruolo preferito

Joško Gvardiol del Leipzig è diventato uno dei difensori più ambiti dopo le eccezionali prestazioni con la Croazia in Coppa del Mondo FIFA.

Dopo aver segnato il gol del pareggio nell'1-1 dell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro il Manchester City, il 21enne giocatore crede che "tutto sia possibile" al ritorno contro la squadra di Pep Guardiola.

Giocare in Champions League con il Lipsia

La scorsa stagione siamo stati eliminati nella fase a gironi, siamo andati in Europa League ed eravamo amareggiati. Quest'anno, dopo un brutto inizio, siamo riusciti ad arrivare agli ottavi e ci è toccato il Manchester City. Siamo riusciti a pareggiare 1-1 in casa e ora ci aspetta un ritorno difficile, ma questo è il calcio e sappiamo che tutto è possibile.

Erling Haaland e Gvardiol AFP via Getty Images

La sua crescita

Sono cresciuto con due sorelle in un piccolo appartamento e ho passato molto tempo a giocare a calcio con gli amici. Mi piaceva molto lo sport, che fosse calcio, pallacanestro o pallamano. Mi ha accompagnato per tutta l'infanzia e non potevo proprio fare a meno. Dico sempre che, se non fossi un calciatore, probabilmente proverei a giocare a basket o a pallamano.

Il suo ruolo preferito

Mi piace giocare da libero, avere la palla ai piedi, ma mi piace anche partecipare di più al gioco se la partita e l'avversario lo permettono. Mi piace anche cercare altre soluzioni, mandando la palla in avanti e sfondando le linee avversarie, oppure scavalcare la difesa con i diagonali lunghi.

Gvardiol ha indossato una maschera protettiva in Coppa del Mondo FIFA in Qatar Visionhaus/Getty Images

Il terzo posto ai Mondiali con la Croazia

Ho capito davvero cosa avevamo fatto quando sono tornato nel mio club e ho visto la reazione dei miei compagni di squadra. Un paese così piccolo è arrivato secondo e terzo in soli quattro anni: ancora non riesco a credere di essere finito in prima squadra e in nazionale a 19-20 anni.

La Dinamo Zagreb

Ho giocato in quasi tutte le categorie con la Dinamo Zagabria. Sono arrivato in prima squadra a 17 anni e ho trovato un posto da titolare a 18 con il mister [Nenad] Bjelica. Vorrei tornarci a fine carriera perché quel club mi ha dato tutto.