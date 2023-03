Cosa guardare nell'ultima settimana degli ottavi di finale

Gli ottavi di finale della UEFA Champions League si concluderanno la prossima settimana, con otto squadre in corsa per gli ultimi quattro posti dei quarti di finale.

Ecco alcuni degli spunti più interessanti delle ultime quattro partite di ritorno.

Partite

14 marzo

Manchester City - Leipzig (tot.: 1-1)

Porto - Inter (tot.: 0-1)

15 marzo

Real Madrid - Liverpool (agg: 5-2)

Napoli - Frankfurt (agg: 2-0)

Calcio d'inizio ore 21:00 CET.

Gli ottavi di finale indimenticabili

Guida alle partite

Il Leipzig vuole fare breccia nella fortezza del City

Highlights: Leipzig 1-1 Man City

L'allenatore del Leipzig, Marco Rose, ha parlato in termini entusiastici della prestazione della sua squadra nel secondo tempo dell'1-1 contro il Manchester City in Germania, ma dopo il ritorno rimpiangerà di non aver sfruttato alcune delle occasioni più eclatanti della ripresa? È dalla vittoria del Lione per 2-1 nel settembre 2018, che il City non viene battuto in casa in Champions League, dove ha vinto 21 delle 23 partite disputate da allora.

Tra queste vittorie c'è anche il 6-3 sul Leipzig di Jesse Marsch nel settembre 2021, una partita in cui Christopher Nkunku è stato autore di una tripletta per i tedeschi. Il francese, tuttavia, non ci sarà nella gara di ritorno per infortunio.

L'Inter attesa dall'ostica trasferta in Portogallo

Highlights: Inter 1-0 Porto

Il Porto negli ultimi anni si è costruito una tradizione positiva contro avversari italiani agli ottavi di finale, avendo eliminato sia Roma che Juventus in questa fase del 2018/19 e 2020/21. Come accaduto coi Giallorossi quattro anni fa, i Dragoni dovranno tentare la rimonta contro l'Inter per superare il turno per la terza volta in cinque stagioni dopo la sconfitta per 1-0 a Stadio San Siro.

I nerazzurri hanno superato il Porto negli ottavi di finale del 2004/05, ma sette mesi dopo sono usciti sconfitti dall'Estádio do Dragão nell'ultima trasferta in quello stadio, quando un autogol di Marco Materazzi e la rete di Benni McCarthy sono valsi ai portoghesi una vittoria per 2-0 nella fase a gironi. Sérgio Conceição, che ha fatto parte di quell'Inter che nel 2002/03 ha raggiunto la semifinale, sarà determinato a interrompere il cammino del suo ex club nella competizione.

La mission Impossible del Liverpool

Highlights: Liverpool - Real Madrid 2-5 

Ancora stordito dopo la peggiore sconfitta casalinga europea del Liverpool (5-2 col Real Madrid ad Anfield nell'andata), Jürgen Klopp ha ammesso: "Credo che Carlo [Ancelotti] pensi che il discorso qualificazione sia chiuso. Lo penso anch'io in questo momento". Le prospettive non sono di certo buone: nessuna squadra ha mai rimontato un passivo di tre gol nel ritorno in trasferta nella fase a eliminazione diretta di Champions League (col Manchester United unica squadra ad aver rimontato un passivo di due gol nel ritorno in trasferta).

Ancelotti, tuttavia, non ritiene chiusa la qualificazione ai quarti. "Sfortunatamente c'è ancora il ritorno", ha detto l'allenatore italiano del Real. La sua squadra è imbattuta da sette partite contro il Liverpool (V6 P1), ma nel ritorno dovrà vedersela ancora una volta col capocannoniere di questa edizione, Mohamed Salah, adesso a quota otto gol. Allo stesso tempo, alcuni calciatori dell'attuale Madrid ricorderanno gli ottavi di finale 2018/19, quando da campioni in carica si imposero 2-1 ad Amsterdam ma uscirono dalla competizione dopo la sconfitta per 4-1 al Santiago Bernabéu.

Il Napoli a un passo dall'esordio ai quarti di finale

Highlights: Frankfurt - Napoli 0-2 

Vincitrice della Coppa UEFA nel 1989, l'anno prima di vincere il secondo e attualmente ultimo Scudetto, la strepitosa stagione del Napoli sembra andare sempre meglio. La capolista della Serie A si presenta al ritorno al Diego Armando Maradona contro i campioni in carica della UEFA Europa League del Frankfurt con un vantaggio di due gol e con gli avversari senza un uomo chiave come l'attaccante Randal Kolo, che dovrà scontare la squalifica dopo l'espulsione dell'andata in Germania.

Dopo aver vinto il proprio girone di Champions League per la seconda volta nella sua storia, il Napoli deve solo riuscire a contenere i danni nel ritorno per qualificarsi ai quarti della massima competizione europea per club per la prima volta in assoluto dopo essere uscito agli ottavi nelle tre precedenti partecipazioni. Dopo l'andata, il Corriere dello Sport ha titolato 'Galattici!' alludendo alla prestazione monstre dei partenopei, ma l'allenatore Luciano Spalletti vuole mantenere i piedi per terra. "Dobbiamo stare calmi, molto calmi", ha avvertito. "Il nostro più grande nemico è pensare che sia tutto fatto".

E poi?

• I sorteggi per i quarti di finale, semifinali e finale si terranno il 17 marzo. Non ci sono teste di serie né protezioni geografiche, quindi qualsiasi squadra può affrontare una della stessa federazione.