Quarti di finale di Champions League: conosci le squadre

Benfica e Chelsea sono le prime due squadre qualificate ai quarti di finale di UEFA Champions League dopo i successi di martedì negli ottavi di finale.

Abbiamo tracciato il profilo delle prime squadre già qualificate al sorteggio che sarà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com a partire da mezzogiorno CET di venerdì 17 marzo.

Quarti di finale Champions League Qualificate

Benfica

Chelsea In corsa per la qualificazione

Leipzig/Manchester City

Liverpool/Real Madrid

AC Milan/Tottenham Hotspur

Frankfurt/Napoli

Inter/Porto

Paris Saint-Germain/Bayern

Ranking UEFA: 20°

Questa stagione: V6 P2 S0 GF25 GS8

Ottavi di finale: V 7-1tot. contro Club Brugge

Gruppo H: primo posto

Passata stagione: quarti di finale (S 4-6tot. contro Liverpool)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1960/61, 1961/62)

Il cammino finora

Dopo aver iniziato la stagione nel terzo turno di qualificazione, il Benfica di Roger Schmidt non si è fatto intimorire da Paris e Juventus nella fase a gironi, costringendo al pari per due volte i campioni di Francia, registrando due vittorie contro i bianconeri e sconfiggendo due volte il Maccabi Haifa, passando come primo del girone. Agli ottavi le Aquile si sono sbarazzate senza troppe difficolta del Club Brugge, squadra rivelazione della fase a gironi, e adesso nei quarti i portoghesi sono consapevoli di potersela giocare con chiunque.

Guarda tutti i gol del Benfica nella fase a gironi di Champions League

Allenatore: Roger Schmidt



Giocatore chiave: Rafa Silva



Lo sapevi?

Prima di ogni partita casalinga del Benfica, il club fa volare la sua aquila reale - la mascotte Águia Vitória - con nastri rossi e bianchi, intorno al suo stadio.

Ranking UEFA: 4°

Questa stagione: V5 P1 S2 GF12 GS5

Gruppo E: primo posto

Ottavi di finale: V 2-1tot. contro Dortmund

Passata stagione: quarti di finale (S 4-5tot. contro Real Madrid)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (2011/12, 2020/21)

Il cammino finora

A parte l'andata degli ottavi di finale, dove il risultato è stato deludente ma la prestazione è stata molto buona, il Chelsea di Graham Potter ha dato il meglio di sé in Champions League. La rimonta dei Blues nel ritorno della sfida contro un Dortmund che si presentava alla partita forte di dieci vittorie consecutive, ha evidenziato ancora una volta il carattere dei Blues sul palcoscenico europeo: nessuna squadra può vantare il record di cinque rimonte dopo aver perso l'andata nella competizione.

Guarda tutti i gol del Chelsea nella fase a gironi della Champions League

Allenatore: Graham Potter



Giocatore chiave: João Félix



Lo sapevi?

Il Chelsea ha superato otto degli 11 precedenti quarti di finale di Champions League.