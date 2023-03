Cosa guardare nella terza settimana degli ottavi di finale

Il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League inizierà il 7 marzo. Mentre il Club Brugge prova a ribaltare un 2-0 contro il Benfica, una sola rete separa Tottenham, AC Milan, Bayern e Paris.

UEFA.com seleziona i temi caldi della terza settimana degli ottavi.

Partite

7 marzo

Benfica - Club Brugge (and.: 2-0)

Chelsea - Dortmund (and.: 0-1)

8 marzo

Tottenham Hotspur - AC Milan (and.: 0-1)

Bayern - Paris Saint-Germain (and.: 1-0)

Calcio di inizio ore 21:00 CET.

Cosa guardare

Benfica pronto per la reazione del Bruges

Highlights: Club Bruges - Benfica 0-2

I gol nel secondo tempo di João Mário e David Neres hanno portato il Benfica sul 2-0 all'andata, mentre il nuovo allenatore del Club Brugge, Scott Parker, ha collezionato una sola vittoria in otto partite. Se aggiungiamo che la squadra portoghese ha ottenuto 15 vittorie e due pareggi nelle 17 gare casalinghe di questa stagione, il compito per i Blauw-Zwart è a dir poco proibitivo.

"È stata una buona gara, ma ne manca ancora una e dobbiamo dare tutto", ha detto il centrocampista del Benfica Fredrik Aursnes, che si aspetta che una partenza lanciata della squadra belga al ritorno. "Il Brugge ha fatto molto bene nel primo tempo, soprattutto all'inizio, ma abbiamo reagito bene dopo i primi 25 minuti. Dobbiamo essere aggressivi".

Cambio di rotta per il Chelsea?

Highlights: Dortmund - Chelsea 1-0

Il meraviglioso gol su azione solitaria di Arim Adeyemi è bastato a regalare al Dortmund una vittoria per 1-0 nel primo incontro con il Chelsea, che in Germania ha avuto le solite difficoltà sotto porta. I Blues non hanno segnato per l'ottava volta in 13 partite e hanno totalizzato solo cinque gol nelle altre cinque. Detto questo, l'undici di Graham Potter gioca un calcio piacevole e sembra sempre sul punto di tradurre le tante azioni in gol.

"Nel secondo tempo abbiamo dominato e creato molte occasioni. Siamo a metà e dobbiamo riorganizzarci", ha detto Potter dopo l'andata. "Siamo una squadra in evoluzione e ci sono molte cose positive. Un po' di fortuna serve sempre, ma non puoi aspettarla: devi continuare a lavorare".

Mbappé e Paris contro il passato

Highlights: Paris - Bayern 0-1

Il gol di testa di Kingsley Coman ha portato in leggero vantaggio i vincitori del 2019/2020, ma all'andata dei quarti di finale 2020/21 il Paris ha vinto 3-2 a Monaco. Quella sera, Kylian Mbappé ha segnato una doppietta: il cameo dalla panchina del nazionale francese a Parigi il 14 febbraio suggerisce che potrebbe avere un ruolo importante nell'ultima sfida tra le due squadre.

"Se attacchiamo, per loro è scomodo", ha detto Mbappé, autore di sette gol in altrettante presenze in Champions League 2022/23, dopo la sconfitta per 1-0 dell'andata. "Dobbiamo essere ottimisti. Da quello che ho visto [all'andata], non è finita. Andremo da loro per qualificarci".

Il Milan rimpiangerà le occasioni sprecate?

Highlights: Milan - Tottenham 1-0

La seconda vittoria consecutiva per 1-0 ha avvicinato di poco il Milan ai quarti di finale, ma i tifosi rossoneri sperano di non rimpiangere le occasioni sprecate a San Siro da Charles de Ketelaere e Malick Thiaw dopo il gol in avvio di Brahim Díaz.

La squadra di Antonio Conte ha creato poco a Milano, ma cercherà di ribaltare la situazione davanti ai propri tifosi. "Giocare contro 80.000 persone non è facile", ha detto l'allenatore dopo la sconfitta di misura dell'andata. "Nel nostro stadio, ci aspettiamo che i nostri tifosi ci aiutino a superare il Milan. Creeranno l'atmosfera giusta per farci fare una grande partita e andare al prossimo turno".

Prossime tappe



• Gli ottavi di finale si concludono la prossima settimana. Il 14 marzo si giocano Manchester City-Lipsia e Porto-Inter, mentre la sera successiva sono in programma Real Madrid-Liverpool e Napoli-Frankfurt.

• Il 17 marzo si svolgeranno i sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale. Non ci sono teste di serie e, per la prima volta in stagione, possono affrontarsi squadre della stessa federazione.