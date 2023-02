Porto - Inter, anteprima ottavi di finale Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Porto e Inter si affronteranno martedì 14 marzo nella gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Porto - Inter in breve Quando: martedì 14 marzo (21:00 CET)

Dove: Estádio do Dragão, Oporto

Cosa: ritorno ottavi di finale UEFA Champions League

Situazione: andata: 0-1

Cosa devo sapere?

Il Porto è dovuto arrivare ai tempi supplementari per eliminare Roma e Juventus in questa fase nelle edizioni 2018/19 e 2020/21. Se l'andata a San Siro è stata equilibrata, non ci sarebbe da sorprendersi se le due squadre dovessero avere bisogno di ulteriori 30 minuti per decidere la qualificazione. Dopo che all'andata un gol di Romelu Lukaku ha deciso la gara, i Dragoni sanno di potersela giocare a viso aperto nell'atmosfera infuocata dell'Estádio do Dragão.

Probabili formazioni

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu; André Franco, Uribe, Grujić, Galeno; Taremi, Pepê

Squalificato: Otávio

In diffida: Pepê

Inter: Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco; Martínez, Džeko

In diffida: Bastoni, Martínez, Dimarco

Highlights: Inter 1-0 Porto

Stato di forma

Porto

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVVVV

Situazione attuale: 2° in Liga, semifinale Coppa di Portogallo, vincitrice Coppa di Lega portoghese

Inter

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVPVV

Situazione attuale: 2° in Serie A, semifinali Coppa Italia

Il parere degli esperti

Nuno Tavares, reporter Porto

Paolo Menicucci, reporter Inter

Le parole degli allenatori

Sérgio Conceição, allenatore Porto: "Abbiamo giocato a un livello adeguato per questa competizione [a San Siro]. Siamo alla fine del primo tempo della sfida e abbiamo altri 90 minuti da giocare al Dragão".

Simone Inzaghi, allenatore Inter: "[Nell'andata] abbiamo giocato un'ottima partita contro un avversario fisico e tecnico. Siamo delusi per il primo tempo, perché abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio. Dobbiamo stare più attenti fuori casa".