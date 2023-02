Manchester City - Leipzig, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Manchester City e Leipzig si affrontano al ritorno degli ottavi di UEFA Champions League martedì 14 marzo.

Man City - Leipzig in breve Quando: martedì 14 marzo (21:00 CET)

Dove: City of Manchester Stadium, Manchester

Cosa: ritorno ottavi di finale di UEFA Champions League

Situazione attuale: andata: 1-1

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Man City - Leipzig in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Il City ha pagato per non aver sfruttato al meglio il suo dominio nel primo tempo, con i padroni di casa che si sono ripresi alla grande nel secondo e hanno vanificato il gol del vantaggio di Riyad Mahrez. La squadra di Guardiola è formidabile in casa – 21 vittorie e due pareggi nelle ultime 23 partite di Champions League – ma l'ex allenatore del Bayern München conosce fin troppo bene le capacità del Lipsia in contropiede.

Probabili formazioni

Man City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké; Mahrez, Bernardo Silva, Rodri, Grealish; Gündoğan, De Bruyne; Haaland

Diffidati: nessuno

Leipzig: Blaswich; Klostermann, Orbán, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Schlager; Szoboszlai, Forsberg, Werner; André Silva

Diffidati: nessuno

Highlights: Leipzig - Man City 1-1

Statistiche

Man City

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PPVVSV

Situazione attuale: 2° in Premier League, ottavi di FA Cup

Leipzig

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PVSPVV

Situazione attuale: 5° in Bundesliga, quarti di Coppa di Germania

Le parole degli allenatori

Pep Guardiola, allenatore Man City: "Speriamo di arrivare alla partita in buone condizioni. Possiamo fare meglio [che a Lipsia]. Dobbiamo aggiustare qualcosa e trovare un modo per farcela".

Marco Rose, allenatore Leipzig: "Siamo una squadra completamente diversa quando giochiamo in velocità e possiamo cambiare gioco. La posta è alta, ma ci prepareremo con calma. Vogliamo andare a Manchester e fare tutto per bene".