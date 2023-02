Napoli - Frankfurt, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Napoli e Frankfurt si affrontano al ritorno degli ottavi di UEFA Champions League mercoledì 15 marzo.

Napoli - Frankfurt in breve Quando: mercoledì 15 marzo (21:00 CET)

Dove: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Cosa: ritorno ottavi di finale di UEFA Champions League 

Situazione attuale: andata: 2-0

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Napoli - Frankfurt in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Randal Kolo Muani, espulso all'andata, ha messo in difficoltà i vincitori dell'Europa League, che a Napoli cercheranno di ribaltare disperatamente due gol di svantaggio. La squadra tedesca ha vinto l'unico precedente in casa dei partenopei (1-0 in Coppa UEFA 1994/95) ma sa anche che hanno vinto tutte e tre le gare casalinghe di questa Champions League, segnando tre gol in una partita e quattro nelle altre due.

Probabili formazioni

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Diffidati: Politano, Kim,

Frankfurt: Trapp; Tuta, Jakić, N'Dicka; Buta, Kamada, Sow, Max; Lindstrøm, Götze; Kolo Muani

Diffidati: Hasebe, Jakić, Smolčić

Highlights: Frankfurt - Napoli 0-2

Statistiche

Napoli

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVVVV

Situazione attuale: 1° in Serie A

Frankfurt

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVSVVP

Situazione attuale: 6° in Bundesliga, quarti di Coppa di Germania

Il parere degli esperti

Vieri Capretta, reporter Napoli

A seguire.

Steffen Potter, reporter Frankfurt

A seguire.

Le parole degli allenatori

Luciano Spalletti, allenatore Napoli: "Dobbiamo stare calmi, molto calmi. C'è ancora il ritorno. Il nostro più grande nemico è pensare che sia fatta".

Oliver Glasner, allenatore Frankfurt: "Abbiamo ancora una possibilità; non è grande, ma possiamo coglierla. Non andremo a Napoli da turisti. Se segniamo il primo gol, allora è probabile che si innervosiscano".