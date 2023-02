Real Madrid - Liverpool, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Real Madrid e Liverpool si affrontano al ritorno degli ottavi di UEFA Champions League mercoledì 15 marzo.

Real Madrid - Liverpool in breve Quando: mercoledì 15 marzo (21:00 CET)

Dove: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Cosa: ritorno ottavi di finale di UEFA Champions League

Situazione attuale: andata 5-2

Cosa devi sapere?

Dopo aver subito cinque gol in casa in Europa per la prima volta nella sua storia, il Liverpool non è molto ottimista per la partita di ritorno contro il Real Madrid, che ora è imbattuto da sette gare contro i Reds (V6 P1). C'è qualche speranza per gli ospiti? Ogni tanto, in Champions League si vedono rimonte pazzesche, e nel 2018/19 il Real Madrid ha già perso due partite casalinghe con tre gol di scarto: 3-0 contro il CSKA Moskva e 4-1 contro l'Ajax.

Probabili formazioni

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Alaba; Kroos, Camavinga, Modrić; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior

Diffidati: nessuno

Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo, Núñez

Diffidati: Alexander-Arnold

Statistiche

Real Madrid

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVVVS

Situazione attuale: 2° in Liga, semifinale di Coppa del Re

Liverpool

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVSSP 

Situazione attuale: 8° in Premier League

Il parere degli esperti

Le parole degli allenatori

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "Il Liverpool è una grande squadra che ci ha fatto soffrire nel primo tempo, quindi direi che purtroppo questa sfida non è finita. Assolutamente no".

Jürgen Klopp, allenatore Liverpool: "Credo che Carlo [Ancelotti] pensi che la partita sia finita. Lo penso anch'io al momento, ma tra tre settimane potrebbe essere diverso. Andremo lì per vincere, è tutto quello che posso dire".