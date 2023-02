Leipzig-Man City 1-1: Gvardiol riprende la squadra di Guardiola

Il Manchester City non riesce a gestire il vantaggio e deve accontentarsi del pareggio in casa del Leipzig nell'andata degli ottavi di UEFA Champions League. In Germania finisce 1-1, con il croato Joško Gvardiol che nella ripresa vanifica il vantaggio di Ryad Mahrez.

Momenti chiave 26': Mahrez porta il Man City in vantaggio

30': Rodri sfiora il raddoppio

55': Una conclusione mancina di Henrichs finisce di poco a lato

70': Gvardiol pareggia con un potente colpo di testa

73': Blaswich riesce a fermare il tentativo di Gündoğan

La partita in breve: Un City dai due volti nell'andata degli ottavi

Riyad Mahrez festeggia dopo aver portato in vantaggio il Manchester City Getty Images

In una sfida caratterizzata dalle assenze di Christopher Nkunku per i padroni di casa e di Kevin De Bruyne e Aymeric Laporte per gli ospiti, i campioni d'Inghilterra impiegano meno di mezzora per sbloccare il risultato. Pessima uscita della squadra di Marco Rose, l'errore di Xaver Schlager innesca Jack Grealish che verticalizza per Mahrez: il sinistro del talento algerino batte Janis Blaswich e vale l'1-0 del City.

Lo stesso Grealish ha un'ottima chance per raddoppiare con un destro a giro che non trova la porta, nel recupero ci prova Timo Werner ma tentativo dell'ex attaccante del Chelsea Ederson è attento.

Nella ripresa la partita cambia volto e il Leipzig trova nuova linfa. Benjamin Henrichs non riesce a concretizzare due opportunità per il pareggio nel giro di pochi minuti: il nazionale tedesco manda un potente colpo di testa sul cross di Marcel Halstenberg di poco alto sopra la traversa, prima di calciare di poco a lato dopo aver raccolto un passaggio di Dominik Szoboszlai sulla destra.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, comunque, la pressione dei tedeschi è premiata. A trovare il gol, di testa, è Joško Gvardiol, che non dà scampo a Ederson. Finisce 1-1, la qualificazione si deciderà in Inghilterra.

Leipzig-Man City 1-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Ryad Mahrez (Manchester City)

"Ha segnato un bel gol, è stato una costante minaccia con i suoi dribbling e i suoi controlli e si è fatto sempre trovare smarcato tra le linee".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Reazioni

Pep Guardiola, manager del Manchester City, parla con i suoi giocatori dopo il pareggio contro il Leipzig Getty Images

Marco Rose, allenatore Leipzig: "Due tempi molto, molto diversi. Semplicemente non ci siamo sbloccati nel primo tempo, abbiamo solo inseguito la palla, abbiamo fatto molto male quando ce l'avevamo. La ripresa è stata molto diversa, siamo stati più bravi con la palla, l'abbiamo riconquistata meglio e abbiamo giocato come avevamo immaginato di giocare".



Benjamin Henrichs, difensore Leipzig: Nel primo tempo siamo stati fortunati con il risultato. Siamo stati più coraggiosi dopo la pausa. È estremamente amaro che ho perso la mia occasione. Queste sono le situazioni che ti porti a casa, per me sarà una notte insonne perché avrei dovuto segnare o almeno riuscire a farla quadrare".

Sandro Wagner, DAZN "Credo che il Lipsia sia stato molto coraggioso dopo l'intervallo, una partita completamente diversa quando era in fase di possesso palla. Inserire Henrichs è stata una buona mossa, che ha permesso a Szoboszlai di giocare più centralmente".

Con il gol di questa sera, Riyad Mahrez ha ora segnato in tutti e tre gli scontri diretti tra queste due squadre.

Il Manchester City ha pareggiato le ultime tre gare in trasferta di UEFA Champions League.

Per la prima volta dopo otto stagioni, il Man City non riesce a vincere l'andata degli ottavi.

Il Leipzig è imbattuto in tutte e quattro le partite contro avversarie inglesi alla RB Arena in questa competizione (3 vittorie).

Formazioni

Leipzig: Blaswich; Klostermann (46' Henrichs), Orbán, Gvardiol, Halstenberg (89' Raum); Laimer, Schlager (82' Haidara); Szoboszlai, Forsberg (66' Nkunku), Werner; André Silva (82' Poulsen)

Man City: Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias, Aké; Rodri, Gündoğan; Mahrez, Bernardo Silva, Grealish; Haaland