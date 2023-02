Liverpool-Real Madrid 2-5: super rimonta dei Blancos

Il Real Madrid sbanca Anfield e mette una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale di UEFA Champions League. Nella riedizione della finale della scorsa stagione, i detentori battono ancora il Liverpool, con una grande rimonta dopo le due reti dei Reds in meno di un quarto d'ora: finisce 5-2, con le doppiette di Vinícius Júnior e Karim Benzema oltre al gol di Éder Militão.

Momenti chiave 4': Darwin Núñez segna con un fantastico colpo di tacco

14': Salah approfitta dell'errore di Courtois e raddoppia

21': Vinícius accorcia le distanze con un super tiro a giro

36': Alisson rinvia addosso a Vinícius che firma doppietta e pareggio

47': Éder Militão fa centro di testa sulla punizione battuta da Modrić

55': Benzema fa poker con una conclusione deviata da Gomez

67': Benzema finalizza con grande freddezza la ripartenza dei detentori del trofeo

La partita in breve: portieri incerti, super rimonta dei detentori

Anche il Pallone d'Oro Karim Benzema è andato a segno per il Real Madrid UEFA via Getty Images

Nella Merseyside l'inizio è shock per la squadra guidata di Carlo Ancelotti. Dopo quattro minuti l'attaccante uruguaiano Darwin Núñez, ex Benfica, inventa una fantastica conclusione di tacco che non dà scampo a Thibaut Courtois. Il vantaggio galvanizza i Reds, che dopo dieci minuti trovano il raddoppio con Mohamed Salah, che approfitta di un'incredibile leggerezza del portiere belga ex Atlético Madrid e Chelsea: il fuoriclasse egiziano firma l'ottavo centro in questa UEFA Champions League e diventa il migliore marcatore del Liverpool nella storia della competizione.

Per i padroni di casa di Jürgen Klopp sembra tutto facile, ma la reazione del Real è dietro l'angolo. Vinícius Júnior dimezza lo svantaggio con un tiro a giro che trova l'angolino, poi il brasiliano trova doppietta e pareggio rimpallando un incerto rilancio di Alisson, colpevole nella circostanza come in precedenza il collega Courtois.



Si va all'intervallo con il risultato in equilibrio, ma nella ripresa arrivano i fuochi d'artificio. Firmati Real Madrid. Dopo un paio di minuti Éder Militão perfeziona la rimonta con un colpo di testa sulla punizione battuta dal sempre illuminante Luka Modrić, una sorta di corner corto dalla sinistra. Poi sale in cattedra Benzema.



L'attaccante francese, Pallone d'Oro 2022, prima fa poker con una conclusione deviata da Joe Gomez che non dà scampo ad Alisson, poi firma il definitivo 5-2 con una perfetta conclusione di sinistro su una ripartenza avviata da Modrić e rifinita da Vinícius Júnior. Per il Real di Ancelotti è festa grande, nel ritorno degli ottavi al Santiago Bérnabeu potrà anche perdere con due gol di scarto; per i Reds di Klopp è la quinta sconfitta nelle ultime dieci partite giocate, ma il "You'll never walk alone" della Kop non è mancato neanche stavolta...

Liverpool-Real Madrid 2-5: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Vinícius Júnior (Real Madrid)

"Fasi decisive in attacco e conclusione che ha cambiato il volto alla partita sul 2-0. Due gol, un assist e ha conquistato il fallo per il gol su punizione. Anche Modrić è stato eccezionale".

Commissione degli Osservatori Tecnici UEFA

Reazioni

Steven Gerrard, BT Sport "Questo è fare i conti con la realtà. Il Liverpool ha avuto la partenza perfetta ma da quel momento il Real Madrid è tornato in gioco e il Liverpool è stato dominato. Qualsiasi squadra che subisce cinque gol, deve fare un'analisi. Ora ci sarà un po' di esame di coscienza".

Il Liverpool non aveva mai subito più di tre gol in una partita europea casalinga.

E' la prima volta che in Europa i Reds hanno perso una gara di andata ad Anfield contro una squadra non inglese. Entrambe le sconfitte in casa erano state contro avversarie inglesi: il Leeds nella Coppa delle Fiere 1970/71 (semifinale) e il Chelsea nella UEFA Champions League 2008/09 (quarti di finale)

Benzema è il primo giocatore a segnare in UEFA Champions League per 19 anni consecutivi (2005-2023). E' arrivato a quota sei reti contro il Liverpool nelle coppe europee, più di ogni altro giocatore.

Vinícius ha segnato contro il Liverpool nella fase a eliminazione diretta in tre stagioni di fila (ottavi 2022/23, finale 2021/22, quarti di finale 2020/21).

A 22 anni e 224 giorni, Vinícius è il giocatore più giovane a segnare due volte contro il Liverpool ad Anfield in una competizione europea da quando Johan Cruyff lo fece con l'Ajax nel dicembre 1966 (19 anni e 233 giorni).

Salah è diventato il capocannoniere di tutti i tempi del Liverpool nelle competizioni europee con 42 gol, uno in più di Steven Gerrard.

I 44 gol di Salah in UEFA Champions League lo rendono il miglior marcatore africano nella storia della competizione (al pari di Didier Drogba).

All'età di 18 anni e 122 giorni, Stefan Bajčetić è diventato il giocatore più giovane a partire titolare con il Liverpool in UEFA Champions League.



Formazioni

Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Gomez (73' Matip), Van Dijk, Robertson; Henderson (73' Milner), Fabinho, Bajcetic (85' Elliott); Salah, Gakpo (64' Firmino), Núñez (64' Diogo Jota)

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Alaba (27' Nacho); Valverde, Camavinga, Modrić (87' Kroos); Rodrygo (81' Ceballos), Benzema (87' Asensio), Vinícius Júnior