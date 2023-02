Frankfurt - Napoli 0-2: Dominio azzurro

Corre il Napoli! Corre veloce, velocissimo. E ipoteca i quarti di finale di UEFA Champions League per la prima volta nella sua storia quasi centenaria. Mai, neanche ai tempi di Diego Armando Maradona, gli Azzurri erano arrivati così lontano nella massima competizione europea.

L'esultanza del Napoli

La banda di Luciano Spalletti è vicina, vicinissima a un traguardo difficile da pronosticare in estate. Al Frankfurt Stadion di Francoforte, il Napoli batte il Frankfurt con un gol per tempo e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno. Anche perché tra un mese, nel match di ritorno allo stadio Maradona, l'Eintracht dovrà fare a meno di Randal Kolo Muani, il bomber della squadra espulso al 58' per un pestone su André-Frank Zambo Anguissa.

Troppo forte questo Napoli per i tedeschi, che pure approcciano al match col giusto atteggiamento. Ma il Napoli, questo Napoli, è una macchina quasi perfetta. Due gol, un palo, un rigore sbagliato e un'altra rete annullata, più tutta una serie di occasioni non capitalizzate. L'eroe degli Azzurri è il solito Victor Osimhen, sette gol nelle ultime sette partite di campionato, uno a partita e un altro cartellino timbrato in Champions.

È pesante, pesantissima la rete del centravanti nigeriano, perché sblocca un match che sembrava instradato su binari difficili, condizionato dall'errore dal dischetto di Khvicha Kvaratskhelia. Dopo 34 minuti senza troppi sussulti, il Napoli sfonda sulla fascia destra e Osimhen - sempre lui - conquista un calcio di rigore anticipando Aurélio Buta sulla conclusione di Hirving Lozano ribattuta dal palo. L'arbitro portoghese Artur Dias indica il dischetto senza esitazione ma Kvaratskhelia si fa respingere il tiro da Kevin Trapp.

È Osimhen allora a togliere le castagne del fuoco prima dell'intervallo. Minuto 40: Lozano scappa sulla destra e mette al centro, Victor entra in porta col pallone e fa esplodere di gioia i cinquemila azzurri sugli spalti. Il copione si ripete due minuti dopo, assist di Lozano e gol di Osimhen, ma questa volta il bomber degli Azzurri è un paio di centimetri oltre la linea del pallone e l'arbitro annulla.

Si va al riposo sullo 0-1, si torna in campo 10 contro 11 perché Kolo Muani si fa cacciare quasi subito. E il Napoli ha tutto il tempo di trovare la rete che mortifica le velleità di rimonta del Frankfurt. Minuto 65: Anguissa pennella in mezzo all'area, Kvaratskhelia libera Giovanni Di Lorenzo con un gran colpo di tacco, sinistro chirurgico sul palo più lontano e partita in ghiaccio.

Finisce 0-2, finisce con la festa dei napoletani. La replica tra un mese, allo stadio Maradona già esaurito da giorni. Perché Napoli non vuole smettere di sognare.

PlayStation® Player of the Match: Hirving Lozano (Napoli)

"Un tema centrale della sua partita è stata la minaccia di transizione, sia attraverso un efficace primo passaggio che scavalcando la difesa. Ha fornito palloni di qualità, è stato fantastico quando non era in possesso, sia con la sua velocità che con la sua tenacia".

Panel osservatori tecnici UEFA

Kvaratskhelia ha sbagliato un calcio di rigore ma si è rifatto con un grande assist per Di Lorenzo. AFP via Getty Images

Formazioni

Frankfurt: Trapp; Tuta, Jakić, N'Dicka; Buta (Knauff 69'), Kamada, Sow, Max (Lenz 90'); Lindstrøm (Borré 69'), Kolo Muani, Götze (Alidou 81')

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa (Ndombélé 80'), Lobotka, Zieliński; Lozano (Elmas 80'), Osimhen (Simeone 84'), Kvaratskhelia (Politano 84')