Bayern - Paris, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Bayern e Paris si affrontano nella gara di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League mercoledì 8 marzo.

Bayern - Paris in breve Quando: mercoledì 8 marzo (21:00 CET)

Dove: Fußball Arena München, Monaco

Cosa: ritorno ottavi di UEFA Champions League

Situazione attuale: andata: 1-0

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Bayern - Paris in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Kingsley Coman è tornato a perseguitare la sua ex squadra mettendo a segno il gol della vittoria del Bayern al Parc des Princes, ma i risultati più recenti suggeriscono che non tutto è perduto per i campioni della Ligue 1: gli ultimi tre incontri fra le due squadre si sono infatti conclusi con una vittoria in trasferta, compresa quella per 3-2 del Paris di Mauricio Pochettino ai quarti di finale 2020/21. Kylian Mbappé, autore di una doppietta in quella partita, suonerà la carica a Monaco dopo il promettente cameo dalla panchina all'andata.

Probabili formazioni

Bayern: Sommer; De Ligt, Upamecano, Blind; João Cancelo, Kimmich, Goretzka, Coman; Sané, Musiala; Mané

Squalificati: Pavard

Diffidati: Kimmich, Mazraoui

Paris: Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes; Danilo, Verratti, Soler; Neymar, Messi, Mbappé

Diffidati: Ramos, Verratti

Highlights: Paris - Bayern 0-1

Statistiche

Bayern

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVVVP

Situazione attuale: 1° in Bundesliga, quarti di finale di Coppa di Germania

Paris

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VSSSVV

Situazione attuale: 1° in Ligue 1

Le parole degli allenatori

Julian Nagelsmann, allenatore Bayern: "Nel complesso abbiamo fatto un buon lavoro [a Parigi]. Abbiamo fatto il primo passo, ora vogliamo proseguire con il secondo. Con il ritmo che hanno, sei sempre sul filo del rasoio".

Christophe Galtier, allenatore Paris: "Ovviamente siamo delusi [del risultato], ma sapevamo che nessuno era ancora qualificato o eliminato. Per 25 minuti siamo stati superiori, poi siamo passati in svantaggio e siamo migliorati un po' in fase di manovra".