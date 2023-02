Chelsea - Dortmund, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili

Chelsea e Dortmund si affrontano al ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League martedì 7 marzo.

Chelsea - Dortmund in breve Quando: martedì 7 marzo (21:00 CET)

Dove: Stamford Bridge, Londra

Cosa: ritorno ottavi di UEFA Champions League

Situazione attuale: andata: 0-1

Dove guardare Chelsea - Dortmund in TV

Cosa devi sapere?

La gara di andata è stata un déjà vu per il Chelsea, che non è riuscito a superare un ispirato Gregor Kobel nonostante 21 tiri a rete. Una prestazione più concreta allo Stamford Bridge potrebbe essere sufficiente per vederlo superare gli ottavi di finale, ma la giovane squadra di Edin Terzić è in gran forma dall'inizio dell'anno e avrà la stessa voglia di arrivare ai quarti.

Probabili formazioni

Chelsea: Kepa; James, Thiago Silva, Koulibaly, Chilwell; Fernández, Loftus-Cheek; Ziyech, João Felix, Mudryk; Havertz

Squalificato: Mount

Diffidati: James, Thiago Silva

Dortmund: Kobel; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Can, Brandt; Adeyemi, Haller, Reyna

Squalificato: Ryerson

Diffidati: Can

Highlights: Dortmund - Chelsea 1-0

Statistiche

Chelsea

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SSPPPV

Situazione attuale: 10° in Premier League

Dortmund

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVVVV 

Situazione attuale: 1° in Bundesliga, quarti di Coppa di Germania

Le parole degli allenatori

Graham Potter, allenatore Chelsea: "Abbiamo creato molte occasioni e tiri in porta, ma sono deluso dal gol che abbiamo subito. Nel secondo tempo abbiamo dominato. Ora siamo a metà percorso, dobbiamo ricompattarci".

Edin Terzić, allenatore Dortmund: "Siamo stati un po' fortunati e il nostro portiere è stato eccezionale. Il Chelsea ha una qualità incredibile in attacco, ma Gregor [Kobel] è in forma e sappiamo che, quando le cose si complicano, possiamo sempre contare su di lui".