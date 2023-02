Benfica - Club Brugge, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Benfica e Club Brugge si affrontano al ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League martedì 7 marzo.

Benfica - Club Brugge in breve Quando: martedì 7 marzo (21:00 CET)

Dove: Estádio do SL Benfica, Lisbona

Cosa: ritorno ottavi di UEFA Champions League

Situazione attuale: andata: 2-0

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Benfica - Club Brugge in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Il gol nel finale di David Neres a Bruges ha lasciato la squadra di Scott Parker con le spalle al muro, ma l'allenatore della squadra belga ha dichiarato di credere nella rimonta. Per riuscirci, però, i suoi ragazzi dovranno interrompere una striscia di quattro partite di Champions League senza gol, contro un Benfica che è reduce dalla sua miglior serie di vittorie (tre) dall’edizione 2005/06.

Probabili formazioni

Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, João Mário; Rafa Silva, Gonçalo Ramos

Diffidati: Florentino, Gonçalo Ramos, João Mário

Club Brugge: Mignolet; Mata, Hendry, Mechele, Meijer; Odoi, Onyedika; Buchanan, Vanaken, Lang; Yaremchuk

Diffidati: Buchanan, Mignolet, Nielsen

Highlights: Club Brugge - Benfica 0-2

Statistiche

Benfica

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVSVV

Situazione attuale: 1° in Liga

Club Brugge

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VPSPPV

Situazione attuale: 4° in First League

Le parole degli allenatori

Roger Schmidt, allenatore Benfica: "Era molto importante segnare il secondo gol [a Bruges]. Vincere fuori casa all'andata è un ottimo primo passo, ma siamo solo a metà".

Scott Parker, allenatore Club Brugge: "È una sfida in due partite. Se concedi così tanti gol, diventa una missione impossibile e non vinci nulla. A Lisbona dobbiamo solo entrare in area nei momenti giusti, poi nel calcio tutto è possibile".