Cosa guardare mercoledì

L'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League si chiude con la sfida d'altri tempi tra Porto e Inter e la reunion tra Lipsia e Manchester City.

UEFA.com seleziona i temi caldi delle ultime due partite.

Partite

21 febbraio

Liverpool - Real Madrid

Frankfurt - Napoli

22 febbraio

Leipzig - Manchester City

Inter - Porto

Calci di inizio ore 21:00 CET

Cosa guardare

Il City avrà imparato la lezione?

Come per il Napoli, tutti si aspettano che il Manchester City superi il Lipsia e prosegua la caccia a un titolo che continua a sfuggirgli in Champions League. Pep Guardiola metterà indubbiamente in guardia i suoi ragazzi, soprattutto dopo la sconfitta per 2-1 a Lipsia nella scorsa fase a gironi (anche se la qualificazione era già in tasca).

"È davvero un'ottima squadra, lo sapevamo anche prima della fase a gironi", ha detto l'allenatore del City dopo quella partita. "Purtroppo abbiamo commesso uno o due errori e siamo stati puniti. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi, abbiamo giocato per vincere ma abbiamo perso". In questa stagione, Christopher Nkunku ha ispirato la vittoria della squadra tedesca per 3-2 contro i detentori del Real Madrid. Anche se è appena tornato da un lungo infortunio, la scorsa stagione ha segnato tre reti contro i campioni d'Inghilterra e sarà il principale osservato speciale.

Highlights: Man. City - Leipzig 6-3

Pepe-Inter, echi dal passato



Bisogna tornare indietro di oltre 17 anni per trovare gli ultimi confronti diretti tra Inter e Porto, che però forniscono alcuni spunti di riflessione interessanti. L'Inter ha eliminato il Porto campione in carica agli ottavi di finale 2004/05, vincendo 3-1 al ritorno a San Siro dopo l'1-1 dell'andata. La squadra portoghese si è presa una rivincita la stagione successiva, imponendosi 2-0 in casa nella fase a gironi. Ma qual è il collegamento tra oggi e allora? Un grande mastino in difesa.

Pepe, che allora aveva 22 anni, ha disputato per intero l'ultima partita ma ha giocato solo dieci minuti nelle due della precedente edizione. Oggi 39enne, il difensore centrale ha subito diversi infortuni in questa stagione, ma quando è in forma rimane parte integrante della squadra di Sérgio Conceição. Dopo una bella Coppa del Mondo, il presidente del club Jorge Nuno Pinto da Costa ha dichiarato: "Penso che giocherà altri cinque o sei anni. È un mostro, un animale da competizione". Chi dà per spacciato il Porto guidato da Pepe lo fa a suo rischio e pericolo.

Guarda tutti i gol del Porto nella fase a gironi di Champions League

Prossime partite



• Manchester City, Lipsia, Porto e Inter giocheranno il ritorno delle rispettive sfide il 14 marzo, mentre la sera successiva il Real Madrid ospita il Liverpool e il Napoli accoglie il Francoforte.

• I primi quattro ottavi di finale si concluderanno la settimana precedente: il 7 marzo si giocheranno Benfica-Club Brugge e Chelsea-Dortmund, mentre Tottenham-Milan e Bayern-Paris sono in programma la sera successiva.

• Il 17 marzo si svolgeranno i sorteggi di quarti di finale, semifinali e finale. Non ci sono teste di serie e, per la prima volta in questa stagione, le squadre possono affrontare anche una connazionale.