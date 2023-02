Riepilogo fase a gironi Champions League: il Porto risorge dopo due sconfitte

Battuto dall'Atlético e umiliato in casa dal Club Brugge nelle prime due giornate, il Porto sembrava aver perso le prospettive in UEFA Champions League.

Tuttavia, la squadra ha reagito in modo sorprendente, centrando quattro vittorie consecutive e raggiungendo gli ottavi da prima del girone.

Primo posto Gruppo B: V4 P0 S2 GF12 GS7

Miglior marcatore: Mehdi Taremi (5)

07/09: Atlético - Porto 2-1 (Hermoso 90'+1, Griezmann 90'+11; Uribe 90'+6pen)

13/09: Porto - Club Brugge 0-4 (Jutglà 15' rig., Sowah 47', Skov Olsen 52', Nusa 89')

04/10: Porto - Leverkusen 2-0 (Zaidu 69', Galeno 87')

12/10: Leverkusen - Porto 0-3 (Galeno 6', Taremi 53' rig. 64' rig.)

26/10: Club Brugge - Porto 0-4 (Taremi 33' 70', Evanilson 57', Eustáquio 60')

01/11: Porto - Atlético 2-1 (Taremi 5', Eustáquio 24'; Marcano 90'+5 aut.)

La stagione in breve: il Porto è partito a rilento dai blocchi ma ora non conosce ostacoli.

Reporter Porto di UEFA.com

La sconfitta casalinga per 4-0 contro il Club Brugge alla seconda giornata poteva sembrare la campana finale per i Dragoes, invece è stata il campanello d'allarme. La squadra si è risollevata, centrando due vittorie consecutive contro il Leverkusen e vendicandosi del Club Brugge in Belgio, prima di concludere al primo posto con la vittoria finale contro l'Atlético. Certo, avere un portiere che para i rigori a ruota libera è molto utile.