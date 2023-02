Qual è stata la tua partita preferita della fase a gironi di Champions League?

La fase a gironi della UEFA Champions League 2022/23 è stata all'altezza delle aspettative, con tanti gol, colpi di scena, ribaltoni ed emozioni nei minuti di recupero. UEFA.com sceglie sei partite che si sono distinte su tutte: vota la tua preferita!

Barcelona - Inter 3-3

Highlights: Barcellona-Inter 3-3

12/10/2022, Gruppo C

Dopo un'emozionante sfida, la squadra di Xavi Hernández si ritrova sull'orlo dell'eliminazione dalla fase a gironi per la seconda stagione consecutiva, nonostante i due gol del pareggio nel finale di Robert Lewandowski. Ousmane Dembélé porta in vantaggio i padroni di casa, ma Nicolò Barella e Lautaro Martínez ribaltano la partita. Robin Gosens riporta in vantaggio gli ospiti all'89' dopo il 2-2 di Lewandowski, ma l'attaccante polacco pareggia nuovamente al 2' di recupero.

Momento imperdibile: il tiro di Martínez colpisce entrambi i pali prima di insaccarsi.

Benfica - Juventus 4-3

Highlights: Benfica - Juventus 4-3

25/10/2022, Gruppo H

La squadra portoghese sopravvive alla rimonta della Juventus nel finale, conquistando un posto agli ottavi ed eliminandola dalla fase a gironi per la prima volta dal 2013. Moise Kean pareggia dopo l'1-0 di António Silva, ma un rigore di João Mário e le reti di Rafa Silva prima e dopo l'intervallo portano il Benfica sul 4-1. Arkadiusz Milik e Weston McKennie riaccendono il finale, ma i padroni di casa resistono.

Momento imperdibile: il gol di Rafa Silva che mette il Benfica sulla buona strada per la fase a eliminazione diretta.

Atlético - Leverkusen 2-2

Highlights: Atlético - Leverkusen 2-2

26/10/2022, Gruppo B

Alla quinta giornata, Yannick Carrasco sbaglia un rigore al 9' di recupero e l'Atléti perde le speranze di andare agli ottavi. Ai padroni di casa serve una vittoria per mantenere vive le loro aspirazioni, ma i gol di Moussa Diaby e Callum Hudson-Odoi – prima e dopo il pareggio di Carrasco - permettono alla squadra tedesca di andare al riposo in vantaggio. Rodrigo de Paul ripristina la parità per la seconda volta, ma Lukas Hradecky para il tiro dal dischetto di Carrasco nel recupero e Saúl Ñíguez ribatte di testa sulla traversa.

Momento imperdibile: l'Atléti viene fermato dal Leverkusen anche all'ultimissimo attacco.

Leipzig - Real Madrid 3-2

Highlights: Leipzig - Real Madrid 3-2

26/10/2022, Gruppo F

Il Real Madrid subisce la prima sconfitta della stagione contro il Lipsia, che ha più speranze di andare agli ottavi di finale. I gol di Joško Gvardiol e Christopher Nkunku in rapida successione portano i padroni di casa in vantaggio di due gol, ma Vinícius Júnior accorcia allo scadere del primo tempo. Timo Werner segna il 3-1 a 9' dalla fine e il rigore trasformato da Rodrygo nel recupero diventa una mera consolazione.

Momento imperdibile: il tiro di Nkunku nel primo tempo che si insacca sotto la traversa.

Marseille - Tottenham 1-2

Highlights: Marsiglia - Tottenham 1-2

01/11/2022, Gruppo D

Il gol della vittoria nel finale di Pierre-Emile Højbjerg conferma il posto degli Spurs nella fase a eliminazione diretta e mette fine alle ambizioni europee dell'OM. La rete dell'1-0 di Chancel Mbemba allo scadere del primo tempo lascia gli ospiti a un passo dall'eliminazione, ma Clément Lenglet ripristina la parità. Mentre il Marsiglia va a caccia della vittoria che gli servirebbe per qualificarsi, Højbjerg firma il gol decisivo allo scadere e regala alla squadra di Antonio Conte il primo posto nel Gruppo D.Momento imperdibile: il gol della vittoria di Højbjerg scatena la festa degli ospiti.

Maccabi Haifa - Benfica 1-6

Highlights: M. Haifa - Benfica 1-6

02/11/2022, Gruppo H

Il Benfica segna cinque gol negli ultimi 31 minuti e relega il Paris al secondo posto nel Gruppo H. Il rigore di Tjaronn Chery vanifica l1-0 di Gonçalo Ramos, ma Petar Musa, Alex Grimaldo, Rafa Silva e Henrique Araújo segnano nel finale e João Mário chiude l'incontro nel recupero. Con l'ultimo gol, il Benfica è primo pari merito con il club francese per numero di punti, confronti diretti, differenza reti e gol segnati, ma i nove gol in trasferta contro i sei del PSG gli permettono di blindare il primo posto.Momento imperdibile: il gol nel finale di João Mário che assicura il primo posto al Benfica.