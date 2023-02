Dortmund - Chelsea, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Dortmund e Chelsea si affronteranno mercoledì 15 febbraio nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Dortmund - Chelsea in breve Quando: mercoledì 15 febbraio (21:00 CET)

Dove: BVB Stadion Dortmund, Dortmund

Cosa: andata ottavi di finale UEFA Champions League (ritorno: 7 marzo)

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Dortmund - Chelsea in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Edin Terzić e Graham Potter hanno studiato insieme per la licenza di allenatore UEFA Pro nel 2018, ma la loro amicizia verrà messa alla prova agli ottavi di finale. I Blues hanno deluso un po' durante l'inverno, ma Terzić spera che l'ex compagno di classe possa cambiare rotta: "Conosco bene Graham e mi piace molto. Incrocio le dita per lui a ogni partita, ma non per le due contro di noi".

Guarda tutti i gol del Dortmund nella fase a gironi di Champions League

Probabili formazioni

Dortmund: Kobel; Passlack, Hummels, Schlotterbeck; Adeyemi, Salih Özcan, Emre Can, Hazard, Reyna; Malen, Modeste

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly, Chilwell; Mount, Zakaria, Jorginho, Sterling; Aubameyang, Havertz

*Formazioni della sesta giornata; probabili formazioni a seguire

Modifiche alle rose

Dortmund

Entrate: Jamie Bynoe-Gittens*, Mahmoud Dahoud, Sébastien Haller, Julian Ryerson

Uscite: Thorgan Hazard, Abdoulaye Kamara

* Lista B

Chelsea

Entrate: João Félix, Enzo Fernández, Mykhailo Mudryk

Uscite: Pierre-Emerick Aubameyang, Jorginho

Stato di forma

Dortmund

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVVVSS

Situazione attuale: 3° in Bundesliga, ottavi di Coppa di Germania

Chelsea

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PPVSSS

Situazione attuale: 9° in Premier League

Le parole degli allenatori

Edin Terzić, allenatore Dortmund: "Affronteremo un top club che ha vinto la finale di Champions League 2021. Pierre-Emerick Aubameyang e Christian Pulišić sono due giocatori che sono stati con noi di recente. Sono anche un caro amico di Graham Potter: non vedo l'ora di rivederlo e di giocare queste due partite".

Graham Potter, allenatore Chelsea: "I giocatori che abbiamo individuato sono giovani di qualità, come [Benoît] Badiashile, [Mykhailo] Mudryk e Joao [Félix]. Sono a inizio carriera, quindi sono ambiziosi e vogliono fare risultato. Non sono qui per arrivare terzi o quarti, ma per vincere ed essere competitivi".