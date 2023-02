Cosa guardare nella prima settimana degli ottavi

Sta per tornare la UEFA Champions League! La fase a eliminazione diretta inizia il 14 febbraio con la riedizione della finale del 2020 tra Pars e Bayern. UEFA.com esamina i principali temi delle prime quattro gare di andata degli ottavi.

Modifica la tua squadra Fantasy!

Partite

14 febbraio

AC Milan - Tottenham Hotspur

Paris Saint-Germain - Bayern

15 febbraio

Club Brugge - Benfica

Dortmund - Chelsea

Calcio di inizio ore 21:00 CET.

Sfide storiche agli ottavi

Paris e Bayern, nuova resa dei conti



Paris e Bayern si conoscono piuttosto bene, essendosi affrontate altre due volte nelle ultime quattro stagioni. La squadra tedesca è probabilmente in vantaggio dal punto di vista psicologico perché ha vinto tre degli ultimi quattro incontri, compresa la finale del 2020 con gol dell'ex Kingsley Coman. Il Paris si è preso una rivincita eliminando il Bayern ai quarti di finale del 2020/21 con un successo per 3-2 all'andata a Monaco. Decisiva la doppietta di Kylian Mbappé, nonostante la successiva vittoria per 1-0 del Bayern al Parco dei Principi.

Highlights finale 2020: Paris - Bayern 0-1

Conte torna a Milano

Antonio Conte, che all'inizio del mese ha subito l'asportazione d'urgenza della cistifellea, non vede l'ora di tornare a Milano, dove ha allenato l'Inter dal 2019 al 2021. Con lui in panchina, i nerazzurri hanno vinto quattro derby su cinque, segnando sempre almeno due gol. Il principale artefice di quei successi è stato il suo attaccante più carismatico: Romelu Lukaku, a segno in ogni occasione. Dovrebbe essere di buon auspicio per Harry Kane, che da poco è diventato il capocannoniere di tutti i tempi del club scavalcando Jimmy Greaves con 267 gol. Aggiungiamo il fatto che un altro attaccante degli Spurs, Peter Crouch, ha segnato nell'1-0 per i londinesi contro il Milan in questa fase nel 2011.

Il gol della vittoria di Crouch a Milano nel 2011

Parker cerca di risollevare il Club Brugge

Le avversarie portoghesi hanno tirato fuori il meglio e il peggio dal Club Brugge in questa stagione: quale squadra vedremo al Jan Breydelstadion? Quella che ha vinto 4-0 in casa del Porto alla seconda giornata o quella battuta con lo stesso punteggio nella gara a campi invertiti? Scott Parker, che ha sostituito Carl Hoefkens all'inizio di quest'anno, ha commentato: "Come alleno? Con la mentalità 'niente sudore, niente gloria'. Chi subentra a stagione in corso deve capire subito cosa cambiare, ma non ho dubbi che possiamo vincere".

Il Chelsea prova a rialzare la testa



Una squadra può cambiare molto tra la fine della fase a gironi e l'inizio della fase a eliminazione diretta, soprattutto a Stamford Bridge. Quando l'undici di Graham Potter ha battuto la Dinamo Zagabria per 2-1 alla sesta giornata, ha centrato la settima vittoria in dieci partite, con una sola sconfitta. Tuttavia, le sette gare successive hanno portato solo un successo e cinque sconfitte, con due uscite nelle coppe nazionali e uno scivolone a metà classifica. "Dobbiamo continuare a migliorare perché stiamo soffrendo e non è affatto bello", ha detto Potter dopo la sconfitta per 4-0 in FA Cup contro il Manchester City. "Per ora stiamo così". Il Chelsea ha cercato di reagire con una raffica di acquisti di alto profilo, come João Félix, Enzo Fernández e Mykhailo Mudryk. Chissà che i nuovi arrivati non possano ispirare la rinascita che si è conclusa con la vittoria del torneo nel 2021.

Highlights finale 2021: Man City - Chelsea 0-1

Partite successive



• L'altra metà degli ottavi di finale inizia martedì con Liverpool-Real Madrid e Eintracht Frankfurt-Napoli. • Mercoledì 22 febbraio, il Lipsia ospita il Manchester City, mentre l'Inter ospita il Porto. • Club Brugge, Benfica, Dortmund e Chelsea giocheranno il ritorno il 7 marzo, mentre Milan, Tottenham, Paris e Bayern saranno impegnate la sera successiva.