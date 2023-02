Liverpool - Real Madrid, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Liverpool e Real Madrid si affronteranno martedì 21 febbraio nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Liverpool - Real Madrid in breve Quando: martedì 21 febbraio (21:00 CET)

Dove: Anfield, Liverpool

Cosa: andata ottavi di finale UEFA Champions League (ritorno il 15 marzo)

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Liverpool - Real Madrid in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Dopo la vittoria del Real Madrid sul Liverpool nella finale di UEFA Champions League della passata stagione, il tecnico Carlo Ancelotti ha detto che i Reds sono stati "più facili da decifrare" rispetto ad altri avversari che la sua squadra ha affrontato nel percorso verso la finale. L'italiano adesso dovrà dimostrare di avere davvero capito il codice di gioco del Liverpool quando le due squadre si incontreranno ad Anfield: si tratta del decimo incontro in totale nelle coppe europee, con il Madrid in vantaggio per 5-3 in termini di vittorie.

Liverpool - Real Madrid: i precedenti

Probabili formazioni

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Tsimikas; Thiago Alcántara, Fabinho, Milner; Jones; Salah, Firmino

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modrić; Asensio, Rodrygo, Vinícius Júnior

*Formazioni della sesta giornata; probabili formazioni a seguire

Modifiche alle rose

Liverpool

Entrate: Stefan Bajcetic*, Cody Gakpo, Kaide Gordon*, Naby Keïta, Alex Oxlade-Chamberlain, Rhys Williams*

Uscite: Luke Chambers, Arthur, Calvin Ramsey

Real Madrid

Entrate: Marvel*, Rafel Obrador*, Nicolás Paz*

Uscite: none

* Lista B

Stato di forma

Liverpool

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SSPVSP

Situazione attuale: 10° in Premier League

Real Madrid

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SVPVVV

Situazione attuale: 2° in Liga, semifinale Copa del Rey

Le parole degli allenatori

Jürgen Klopp, allenatore Liverpool: "Sono consapevole che abbiamo affrontato il Real Madrid in un paio di finali recenti, ma non capita spesso che i nostri due club si incontrino in gare con andata e ritorno, quindi ripartiamo da questo. Il bilancio europeo del Real è il migliore in circolazione. Lo sappiamo. Ma sappiamo anche che il nostro non è male. Inoltre abbiamo Anfield, e tutti sanno cosa significa".

Carlo Ancelotti, Real Madrid coach: "Sarà una partita molto divertente e molto difficile. Ci sarà una grande atmosfera ad Anfield e anche al Bernabéu. Sarà una partita spettacolare".